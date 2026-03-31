Rain Alert : राजस्थान में एक के बाद एक सक्रिय होंगे पश्चिमी विक्षोभ, अप्रेल में भी आंधी-बारिश की चेतावनी

श्रीगंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से बारिश और ओलावृष्टि की खबरें सामने आई हैं। गांव 20 एलएम और नाहरांवाली में चने के आकार के ओले गिरने से खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका है। हालांकि ओलावृष्टि की अवधि कम रहने से फिलहाल आंशिक नुकसान बताया जा रहा है, लेकिन गेहूं, सरसों और चने की कटाई के समय भी यदि ऐसा ही मौसम रहता है तो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो सकते हैं। गांव 20 एलएम में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के तीन लोग झुलस गए। इनमें डेढ़ वर्षीय सन्नी, ढाई वर्षीय इशांत और उनकी 15 वर्षीय मौसी लक्ष्मी शामिल हैं। घडसाना के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद तीनों का बीकानेर रेफर कर दिया गया।