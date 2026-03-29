राजस्थान मौसम अपडेट: 31 मार्च तक ओलावृष्टि का Yellow Alert, जानें अप्रैल में कैसा रहेगा मौसम

जहाँ आम जनता को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के लिए यह खबर चिंताजनक है। शेखावाटी और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में ओलावृष्टि से रबी की फसलों को नुकसान होने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखें। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आंधी और ओलावृष्टि के दौरान बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे शरण न लें। खराब मौसम में सुरक्षित पक्के मकानों में ही रहें। उल्लेखनीय है इस बार मार्च के महीने में मौसम में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। हर तीन से चार दिन में कहीं ने कहीं बारिश और कहीं ने कहीं आंधी-तूफान आए हैं। मौसम विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस बार गर्मी का मौसम पहले से ज्यादा दिन रह सकता है।