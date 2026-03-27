27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather: पश्चिमी विक्षोभ से मौसम का यू-टर्न; 28,29,30 मार्च को आंधी, बारिश और ओले गिरने का येलो अलर्ट, किसानों को भी चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। राज्य के कुछ हिस्सों में पश्विमी विक्षोभ का असर देखने को मिला है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 28 से 30 मार्च तक सिस्टम के असर राजस्थान में सबसे ज्यादा रहेगा। यहां कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Mar 27, 2026

राजस्थान में 30 मार्च तक आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, पत्रिका फाइल फोटो
Play video

राजस्थान में 30 मार्च तक आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। राज्य के कुछ हिस्सों में पश्विमी विक्षोभ का असर देखने को मिला है। बीते गुरुवार को बने सर्कुलेशन सिस्टम के कारण प्रदेश में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरु और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं आंधी और हल्की बारिश हुई। जबकि राज्य के शेष हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा।

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से दिन के तापमान में बीते 24 घंटे में पांच डिग्री तक गिरावट आई है। वहीं, रात के तापमान में सामान्य से 5.8 डिग्री तक बढ़ोतरी देखी गई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 28 से 30 मार्च तक सिस्टम के असर राजस्थान में सबसे ज्यादा रहेगा। यहां कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका है।

धूलभरी आंधी और बारिश का अलर्ट

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 28 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं आंधी और बारिश के आसार हैं। 29 और 30 मार्च को इस विक्षोभ का प्रभाव सबसे अधिक रहेगा।
इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में तेज मेघगर्जन, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए विशेष सलाह जारी करते हुए कहा है कि खुले में रखी फसलों और अनाज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें या ढककर रखें, ताकि बारिश और आंधी से नुकसान से बचा जा सके।

तेज धूप के बाद बारिश से मिली राहत

गुरुवार को बीकानेर, चूरू,श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, फलोदी, झुंझुनूं, सीकर के अलावा नागौर, जैसलमेर और जोधपुर के आसपास के भागों में मौसम में बदलाव देखने को मिला। हालांकि जयपुर समेत कई जिलों में दिन में धूप की तीखी चुभन से भी लोग परेशान रहे।

आगामी 4 दिन का मौसम का पूर्वानुमान

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में आगामी 28 से 30 मार्च के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव की आशंका है। 28 मार्च को राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में आंधी और मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है।

29-30 मार्च को प्रदेश में पश्चिमी​ विक्षोभ का सर्वाधिक असर रहने का पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र ने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में 40-50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से धूलभरी हवा चलने और मेघगर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

अप्रेल में मौसम शुष्क, गर्मी से आंशिक राहत

मौसम विभाग के अनुसार अप्रेल माह के प्रथम सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने के आसार हैं।

ये भी पढ़ें

Jaipur: डिजिटल अरेस्ट कर 83 वर्षीय वृद्धा से 80 लाख ठगे, ठग ने ही दिया 10 लाख में समझौते का ऑफर
जयपुर
पत्रिका फाइल फोटो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Mar 2026 08:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: पश्चिमी विक्षोभ से मौसम का यू-टर्न; 28,29,30 मार्च को आंधी, बारिश और ओले गिरने का येलो अलर्ट, किसानों को भी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: पेयजल संकट से बड़ी राहत; बीसलपुर बांध से 3 पैकेज में बढे़गी सप्लाई, 7.5 करोड़ लीटर ज्यादा पानी, मल्टीस्टोरी प्रोजेक्ट्स को मिलेगा फायदा

जयपुर को गर्मियों में बीसलपुर बांध से मिलेगी अतिरिक्त जलापूर्ति, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

राजस्थानियों को अब गुजरात के अस्पतालों पर ज्यादा भरोसा, ‘मां’ योजना के आंकड़ों ने चौंकाया, मंत्री खींवसर ने बताया बड़ा कारण

Rajasthan Patients Prefer Gujarat Hospitals MAA Scheme Data Reveals Surge in Interstate Treatment Demand
जयपुर

कहीं देसी घी और शुद्ध तेल के नाम पर ये घटिया चीज तो नहीं खा रहे आप, जयपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, नामी ब्रांडस के पैक मिले

जयपुर ग्रामीण पुलिस का एक्शन
जयपुर

जयपुर के आलीशान विला में सजी थी ‘कैसीनो’ की महफिल, पुलिस पहुंची तो रसूखदारों ने दी धमकी, 16 लोग गिरफ्तार

Jaipur Luxury Villa Turns Illegal Casino Bets on 5 Percent Commission Influential Accused Threaten Police 16 Arrested
जयपुर

Jaipur: डिजिटल अरेस्ट कर 83 वर्षीय वृद्धा से 80 लाख ठगे, ठग ने ही दिया 10 लाख में समझौते का ऑफर

पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.