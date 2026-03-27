Rajasthan Weather: पश्चिमी विक्षोभ से मौसम का यू-टर्न; 28,29,30 मार्च को आंधी, बारिश और ओले गिरने का येलो अलर्ट, किसानों को भी चेतावनी

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 28 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं आंधी और बारिश के आसार हैं। 29 और 30 मार्च को इस विक्षोभ का प्रभाव सबसे अधिक रहेगा।

इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में तेज मेघगर्जन, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए विशेष सलाह जारी करते हुए कहा है कि खुले में रखी फसलों और अनाज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें या ढककर रखें, ताकि बारिश और आंधी से नुकसान से बचा जा सके।