Rajasthan: युवाओं की चमकेगी किस्मत! मुख्यमंत्री खोलेंगे 485 करोड़ का पिटारा, जानें क्या है पूरा प्लान?

इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण युवाओं का कौशल विकास और उनके बिजनेस आइडियाज को मिलने वाली वित्तीय मदद होगी। सरकार की विभिन्न संस्थाओं जैसे RCAT, RKCL और RSLDC के माध्यम से AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और वेब डिजाइनिंग जैसे हाई-टेक कोर्सेज में प्रशिक्षित 9,432 युवाओं को कौशल उन्नयन प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। यही नहीं, राजस्थान को 'स्टार्टअप हब' बनाने की दिशा में सरकार 403 स्टार्टअप्स को लगभग 1,145 लाख रुपये का 'वायबिलिटी गैप फंड' वितरित करेगी। इससे उन युवाओं को संबल मिलेगा जो अपनी मेहनत और नवाचार से नया उद्यम खड़ा करना चाहते हैं।