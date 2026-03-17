Rajasthan: युवाओं की चमकेगी किस्मत! मुख्यमंत्री खोलेंगे 485 करोड़ का पिटारा, जानें क्या है पूरा प्लान?

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan News: राजस्थान के युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 'विकसित राजस्थान-2047' के विजन को धरातल पर उतारने के लिए एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेलने की तैयारी में हैं। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले 'राजस्थान युवा शक्ति दिवस' पर प्रदेश के हजारों युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलने वाली है। मंगलवार, 17 मार्च को राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल में आयोजित होने वाले इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री युवाओं के लिए करोड़ों रुपये की सौगातों की बौछार करेंगे।
राज्य सरकार युवाओं को केवल रोजगार के अवसर ही नहीं, बल्कि एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देने पर भी फोकस कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब 485 करोड़ रुपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। यह निवेश आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं के लिए प्रगति के नए द्वार खोलेगा।
इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण युवाओं का कौशल विकास और उनके बिजनेस आइडियाज को मिलने वाली वित्तीय मदद होगी। सरकार की विभिन्न संस्थाओं जैसे RCAT, RKCL और RSLDC के माध्यम से AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और वेब डिजाइनिंग जैसे हाई-टेक कोर्सेज में प्रशिक्षित 9,432 युवाओं को कौशल उन्नयन प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। यही नहीं, राजस्थान को 'स्टार्टअप हब' बनाने की दिशा में सरकार 403 स्टार्टअप्स को लगभग 1,145 लाख रुपये का 'वायबिलिटी गैप फंड' वितरित करेगी। इससे उन युवाओं को संबल मिलेगा जो अपनी मेहनत और नवाचार से नया उद्यम खड़ा करना चाहते हैं।
स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' का आगाज भी इसी मंच से होगा। मुख्यमंत्री इस योजना के प्रथम लाभार्थी को खुद चेक सौंपकर प्रदेश में स्वरोजगार की एक नई लहर की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान युवाओं के संघर्ष और सफलता की कहानी पर आधारित एक लघु फिल्म 'युवाओं का उत्थान' भी प्रदर्शित की जाएगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह कदम राजस्थान के युवा वर्ग को आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। अब देखना यह है कि 'युवा शक्ति दिवस' के ये प्रयास प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितनी तेजी से आगे बढ़ाते हैं
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