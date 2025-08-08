Rajasthan: NCERT बुक के मैप को लेकर छिड़ा विवाद, राजपूत समाज ने दे दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, जानें क्या है पूरा मामला

NCERT सामाजिक विज्ञान की क्लास 8th की नई बुक्स में प्रकाशित एक मैप को लेकर राजस्थान में विवाद खड़ा हो गया है। इस मैप में जैसलमेर, बूंदी, अलवर और मेवाड़ जैसी ऐतिहासिक रियासतों को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया है जिससे राजपूत समाज में रोष व्याप्त है। राजपूत युवाओं ने जयपुर के स्टैच्यू सर्कल पर विरोध प्रदर्शन भी किया।
उनका कहना है कि 'यह महज एक मैप की गलती नहीं है बल्कि राजस्थान की वीरता, स्वतंत्रता और इतिहास को मिटाने की साजिश है।' उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस त्रुटि को नहीं सुधारा गया तो NCERT मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन होगा।
शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस मैप को ‘राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, हमारे पूर्वजों के बलिदानों, संप्रभुता और वीरगाथाओं को कलंकित करने का एक प्रयास प्रतीत हो रहा है और राजस्थान की अस्मिता के साथ खिलवाड़’ बताते हुए NCERT और शिक्षा मंत्रालय पर निशाना साधा।
इतिहासकारों का कहना है कि राजस्थान की रियासतें मराठा साम्राज्य के अधीन कभी नहीं रही थीं और ऐसा दिखाना भ्रामक, तथ्यहीन और खतरनाक इतिहास विकृति का उदाहरण है।
प्रदर्शनकारियों और स्थानीय नेताओं ने शिक्षा मंत्रालय से मांग की है कि इस मैप को तुरंत सुधारा जाए और भविष्य में इस तरह की त्रुटियों से बचने के लिए इतिहासकारों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों की सलाह ली जाए।