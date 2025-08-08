Rajasthan: NCERT बुक के मैप को लेकर छिड़ा विवाद, राजपूत समाज ने दे दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, जानें क्या है पूरा मामला

NCERT सामाजिक विज्ञान की क्लास 8th की नई बुक्स में प्रकाशित एक मैप को लेकर राजस्थान में विवाद खड़ा हो गया है। इस मैप में जैसलमेर, बूंदी, अलवर और मेवाड़ जैसी ऐतिहासिक रियासतों को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया है जिससे राजपूत समाज में रोष व्याप्त है। राजपूत युवाओं ने जयपुर के स्टैच्यू सर्कल पर विरोध प्रदर्शन भी किया।