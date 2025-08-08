8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

जयपुर

RSRTC : राजस्थान रोडवेज को मिली 288 नई बसें, नई व्यवस्था से यात्रियों को हुई बड़ी राहत

RSRTC : राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर (बस बॉडी) ने आदेश जारी कर 288 बसों को प्रदेश के 34 डिपो को आवंटित किया है। जयपुर के वैशाली नगर डिपो को सबसे ज्यादा बसें मिली हैं। इस नई व्यवस्था से यात्रियों को बड़ी राहत हुई है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 08, 2025

RSRTC Update Rajasthan Roadways got 288 new buses passengers got great relief from new system
फाइल फोटो पत्रिका

RSRTC : बजट घोषणा के तहत और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए रोडवेज बेड़े में 300 नई बसें शामिल की गई हैं। इनमें से 12 वोल्वो बसों का संचालन रोडवेज ने हाल ही शुरू कर दिया है। इसके अलावा 288 बसों को प्रदेश के 34 डिपो को आवंटित कर दिया गया है। इनमें से जयपुर के वैशाली नगर, विद्याधर नगर व जयपुर डिपो को 82 बसों की सौगात मिली है। नई बसों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सकेगा। इस संबंध में राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर (बस बॉडी) ने हाल में आदेश जारी किए हैं।

बसों में जीपीएस सिस्टम, पैनिक बटन भी होगा

सूत्रों की मानें तो इन बसों में जीपीएस सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए आरामदायक सीटें और बेहतर वेंटिलेशन की व्यवस्था की गई है। हर महिला सीट पर एक पैनिक बटन होगा। किसी महिला यात्री को कोई भी असुविधा या खतरे का एहसास हो तो वह पैनिक बटन का प्रयोग कर सकेगी।

Published on:

08 Aug 2025 07:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RSRTC : राजस्थान रोडवेज को मिली 288 नई बसें, नई व्यवस्था से यात्रियों को हुई बड़ी राहत

