RSRTC : राजस्थान रोडवेज को मिली 288 नई बसें, नई व्यवस्था से यात्रियों को हुई बड़ी राहत

RSRTC : बजट घोषणा के तहत और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए रोडवेज बेड़े में 300 नई बसें शामिल की गई हैं। इनमें से 12 वोल्वो बसों का संचालन रोडवेज ने हाल ही शुरू कर दिया है। इसके अलावा 288 बसों को प्रदेश के 34 डिपो को आवंटित कर दिया गया है। इनमें से जयपुर के वैशाली नगर, विद्याधर नगर व जयपुर डिपो को 82 बसों की सौगात मिली है। नई बसों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सकेगा। इस संबंध में राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर (बस बॉडी) ने हाल में आदेश जारी किए हैं।