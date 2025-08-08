RSRTC : राजस्थान रोडवेज को मिली 288 नई बसें, नई व्यवस्था से यात्रियों को हुई बड़ी राहत

RSRTC : बजट घोषणा के तहत और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए रोडवेज बेड़े में 300 नई बसें शामिल की गई हैं। इनमें से 12 वोल्वो बसों का संचालन रोडवेज ने हाल ही शुरू कर दिया है। इसके अलावा 288 बसों को प्रदेश के 34 डिपो को आवंटित कर दिया गया है। इनमें से जयपुर के वैशाली नगर, विद्याधर नगर व जयपुर डिपो को 82 बसों की सौगात मिली है। नई बसों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सकेगा। इस संबंध में राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर (बस बॉडी) ने हाल में आदेश जारी किए हैं।
सूत्रों की मानें तो इन बसों में जीपीएस सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए आरामदायक सीटें और बेहतर वेंटिलेशन की व्यवस्था की गई है। हर महिला सीट पर एक पैनिक बटन होगा। किसी महिला यात्री को कोई भी असुविधा या खतरे का एहसास हो तो वह पैनिक बटन का प्रयोग कर सकेगी।
इन बसों में ई-टिकटिंग सिस्टम भी मौजूद होगा, जिससे कैशलेस भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार इन बसों को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के विभिन्न डिपो में भेजा जाएगा और प्राथमिकता वाले रूट पर इन्हें तैनात किया जाएगा। इससे रोडवेज की आय में भी इजाफा होगा।
रोडवेज मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा 40 बसें जयपुर के वैशाली नगर डिपो को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके बाद विद्याधर नगर, शाहपुरा डिपो को 22-22 बसें व जयपुर और दौसा डिपो को 20-20 बसें दी गई हैं। वहीं भीलवाड़ा, सीकर और उदयपुर डिपो को 10-10 बसें दी गई हैं। अजमेर व अजयमेरु को 7-7 और शेष को 5-5 बसें आवंटित की गई हैं।
यात्री सुविधाओं में विस्तार के लिए नई बसें डिपो को दी जाएंगी। नई बसों में काफी सुविधाएं हैं। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए बसों में कई बदलाव किए हैं। 15 अगस्त तक 75 नई बसें आ जाएंगी।
रवि सोनी, जनरल मैनेजर, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन