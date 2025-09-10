Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: हाईवे पर हादसे रोकने के लिए जयपुर रेंज IG ने NHAI से मांगी मदद, लेटर में दिए ये सुझाव

National Highway: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर सुगम यातायात में बाधा बन रहे अवैध कट और ढाबों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 10, 2025

Rajasthan-Road-Accidents
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे। फोटो: पत्रिका

जयपुर। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर सुगम यातायात में बाधा बन रहे अवैध कट और ढाबों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जयपुर रेंज आइजी राहुल प्रकाश ने एनएचएआइ को पत्र लिखकर हाईवे की दिक्कतें दूर करने में सहयोग मांगा है।

उन्होंने लिखा की स्थानीय लोगों और किराए पर जमीन लेने वालों ने जगह-जगह अवैध कट बनाकर ढाबे और दुकानें खोल ली हैं। इन अवैध कट के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।

आइजी ने एनएचएआइ से सभी अवैध कट बंद करने, मीडियन व सोल्डर्स पर उगी झाड़ियों की कटाई कराने और आवारा पशुओं की आवाजाही रोकने के लिए कॉरिडोर बनाने को कहा है। यह कदम हाईवे को सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। क्या NHAI इन सुझावों पर अमल करेगा?

पत्र में दिए गए मुख्य सुझाव

  • हाईवे किनारे व स्लीप लेन में अवैध कट बनाकर खोली गई दुकानों और ढाबों को बंद किया जाए। यहां भारी वाहन रुकने से दुर्घटनाएं और जाम की स्थिति बनती है।
  • हाईवे किनारे बसे गांवों के लोगों के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएं, ताकि पैदल सड़क पार करते समय होने वाली दुर्घटनाएं रोकी जा सकें।
  • लेन सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए हाईवे पर लेन मार्किंग कराई जाए और संकेत बोर्ड लगाए जाएं।

10 Sept 2025 09:43 am

