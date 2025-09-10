Rajasthan: हाईवे पर हादसे रोकने के लिए जयपुर रेंज IG ने NHAI से मांगी मदद, लेटर में दिए ये सुझाव

जयपुर। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर सुगम यातायात में बाधा बन रहे अवैध कट और ढाबों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जयपुर रेंज आइजी राहुल प्रकाश ने एनएचएआइ को पत्र लिखकर हाईवे की दिक्कतें दूर करने में सहयोग मांगा है।
उन्होंने लिखा की स्थानीय लोगों और किराए पर जमीन लेने वालों ने जगह-जगह अवैध कट बनाकर ढाबे और दुकानें खोल ली हैं। इन अवैध कट के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।
आइजी ने एनएचएआइ से सभी अवैध कट बंद करने, मीडियन व सोल्डर्स पर उगी झाड़ियों की कटाई कराने और आवारा पशुओं की आवाजाही रोकने के लिए कॉरिडोर बनाने को कहा है। यह कदम हाईवे को सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। क्या NHAI इन सुझावों पर अमल करेगा?