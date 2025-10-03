बीच सड़क ट्रैक्टर पर ही लग गई रावण को आग, धमाकों से फैली दहशत, जान बचाने भागे लोग…Video Viral

बीच बाजार ट्रैक्टर पर जला रावण, जान बचाने को भागे लोग, धमाकों से दहशत फैली
Jaipur News: रावण दहन हो चुका है और अब दिवाली की तैयारियां शुरू होने को है। लेकिन इस बीच प्रदेश में कई जगहों पर रावण दहन के दौरान अनोखी घटनाएं सामने आई। कहीं पर रावण जल ही नहीं सका तो कहीं पर चलता हुआ रावण लोगों पर आ गिरा। जयपुर ग्रामीण में तो अनोखा ही काम हुआ।
शाहपुरा इलाके में रावण दहन के लिए दशहरा मैदान रावण को ले जाया जा रहा था, जिस ट्रैक्टर में रावण था अचानक किसी ने उसमें आग लगा दी। फिर क्या था सड़क पर ही धमाके होने लगे और लोग जान बचाने को भागने लगे। किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है।
दरअसल जयपुर ग्रामीण में स्थित शाहपुरा इलाके की यह पूरी घटना है। खातेड़ी कस्बे से रावण निर्माण के बाद उसे दशहरा मैदान की ओर एक ट्रैक्टर में रखकर ले जाया जा रहा था। बीच बाजार और कस्बों से होता हुआ रावण दशहरा मैदान पहुंचने को ही था, कि अचानक किसी ने उसमें आग लगा दी। तेज हवा के कारण देखते ही देखते पूरे रावण में आग लग गई और तेज धमाके होने लगे।
इस दौरान रावण मुख्य बाजार से ले जाया जा रहा था, बाजार में भीड़ थी। अचानक धमाके होने लगे तो मौके पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए घरों और दुकानों में घुस गए। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस भी पहुंची और मौके पर तुरंत ही दमकल विभाग की दो गाड़ियों को बुलाया गया। लेकिन जब तक लगभग आधे से ज्यादा रावण जल चुका था।
ट्रैक्टर चालक भी ट्रैक्टर बीच सड़क छोड़कर भाग गया और अपनी जान बचाई। बाद में दमकल की एक गाड़ी ने दस मिनट तक लगातार बौछार कर रावण की आग को काबू किया। अचानक हुई इस घटना से अफरा-तफरी मच गई थी। बाद में लोगों ने राहत की सांस ली।
