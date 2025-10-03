बीच सड़क ट्रैक्टर पर ही लग गई रावण को आग, धमाकों से फैली दहशत, जान बचाने भागे लोग…Video Viral

दरअसल जयपुर ग्रामीण में स्थित शाहपुरा इलाके की यह पूरी घटना है। खातेड़ी कस्बे से रावण निर्माण के बाद उसे दशहरा मैदान की ओर एक ट्रैक्टर में रखकर ले जाया जा रहा था। बीच बाजार और कस्बों से होता हुआ रावण दशहरा मैदान पहुंचने को ही था, कि अचानक किसी ने उसमें आग लगा दी। तेज हवा के कारण देखते ही देखते पूरे रावण में आग लग गई और तेज धमाके होने लगे।