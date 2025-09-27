IMD New Weather Update: मानसून विदा लेकिन 27-28-29-30-1-2 को इन जिलों में होगी शानदार बारिश, वज्रपात का भी Alert

Rajasthan Weather News: राजस्थान में मानसून ने इस साल रिकॉर्ड.तोड़ बारिश के साथ विदा ली है। 26 सितंबर को सामान्य समय से लगभग चार दिन पहले, राज्य के सभी हिस्सों से दक्षिण.पश्चिम मानसून की आधिकारिक वापसी हो गई है। लेकिन मौसम विशेषज्ञों और आम जनता के लिए यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि मानसून की वापसी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अब बारिश नहीं होगी। बल्कि हाल के दिनों में बने मौसम प्रणालियों के कारण राज्य में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना हैए जो कई लोगों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है।