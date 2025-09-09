फिर से करवट ले रहा मौसम, 10-11-12-13 को कहां बरसेंगे बादल, IMD ने जारी की सूचना

बात जयपुर की करें तो जयपुर में भी आने चार दिनों में किसी तरह का बारिश का अलर्ट नहीं है। इस पूरे सप्ताह तापमान में बढ़ोतरी होना तय है और तापमान फिर से तीस डिग्री तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रह सकता है। जयपुर में भी भारी बारिश के चलते सड़कों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। शहर में बारिश जनित हादसों के कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में फसलें खराब होने की सूचनाएं भी सरकार तक पहुंच रही है।