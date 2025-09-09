Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

फिर से करवट ले रहा मौसम, 10-11-12-13 को कहां बरसेंगे बादल, IMD ने जारी की सूचना

IMD forecast September 10-13: आने वाले दिनों यानी 10 से लेकर 13 सितंबर तक के मौसम के बारे में जानकारी सामने आई है।

जयपुर

Jayant Sharma

Sep 09, 2025

rain alert
फाइल फोटो- पत्रिका

Rajasthan Weather Forecast September: प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो अब मानसून से राहत मिल रही है। आज बाड़मेर, जैसलमेर समेत कुछ जिलों में आफत की बारिश संभव है, बाकि चार जिलों में बारिश के चलते स्कूलों का अवकाश घोषित किया जा चुका है। ऐसे में आगामी आने वाले दिनों में मानूसन कैसा रहने वाला है, इस बारे में आईएमडी ने जानकारी साझा की है। आने वाले दिनों यानी 10 से लेकर 13 सितंबर तक के मौसम के बारे में जानकारी सामने आई है।

मौसम विभाग के अनुसार दस सितंबर को जैसलमेर और बाड़मेर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद आने वाले तीन दिन यानी 11 से 13 सितंबर तक प्रदेश में किसी भी जिले में आईएमडी ने फिलहाल किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। ना ही किसी तरह का सिस्टम फिलहाल डवलप होता नजर आ रहा है। राजस्थान में पिछले सप्ताह दो सिस्टम डवलप रहे जिनके कारण पूर्वी और दक्षिण राजस्थान में अच्छी बारिश हुई।

ये भी पढ़ें

एक नहीं दो-दो सिस्टम बेहाल करने को तैयार, आज और कल तीस से ज्यादा जिलों में भारी से अति भारी बारिश
जयपुर
rain forecast,weather update,rainy season,rain alert,rainfall prediction,rain training Google,monsoon update,weather report rain,weather training,live rain updates,weather education,precipitation data,real-time rain report,training for rain safety,severe weather alerts,weather Google training,weather tools tutorial,meteorology training rainfall statistics,climate change rain,light rain,heavy showers,pouring rain,scattered showers,stormy weather,thunderstorm,drizzle,flooding,cloudburst,hydro-meteorology

बात जयपुर की करें तो जयपुर में भी आने चार दिनों में किसी तरह का बारिश का अलर्ट नहीं है। इस पूरे सप्ताह तापमान में बढ़ोतरी होना तय है और तापमान फिर से तीस डिग्री तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रह सकता है। जयपुर में भी भारी बारिश के चलते सड़कों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। शहर में बारिश जनित हादसों के कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में फसलें खराब होने की सूचनाएं भी सरकार तक पहुंच रही है।

ये भी पढ़ें

दुकानों-मकानों में भरा पानी, वाहन डूबे, आधी रात तक जारी रहा बारिश का तांड़व, जयपुर के हर इलाके का हाल जान लें…
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2025 07:29 am

Published on:

09 Sept 2025 07:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / फिर से करवट ले रहा मौसम, 10-11-12-13 को कहां बरसेंगे बादल, IMD ने जारी की सूचना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.