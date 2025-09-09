फिर से करवट ले रहा मौसम, 10-11-12-13 को कहां बरसेंगे बादल, IMD ने जारी की सूचना

Rajasthan Weather Forecast September: प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो अब मानसून से राहत मिल रही है। आज बाड़मेर, जैसलमेर समेत कुछ जिलों में आफत की बारिश संभव है, बाकि चार जिलों में बारिश के चलते स्कूलों का अवकाश घोषित किया जा चुका है। ऐसे में आगामी आने वाले दिनों में मानूसन कैसा रहने वाला है, इस बारे में आईएमडी ने जानकारी साझा की है। आने वाले दिनों यानी 10 से लेकर 13 सितंबर तक के मौसम के बारे में जानकारी सामने आई है।
मौसम विभाग के अनुसार दस सितंबर को जैसलमेर और बाड़मेर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद आने वाले तीन दिन यानी 11 से 13 सितंबर तक प्रदेश में किसी भी जिले में आईएमडी ने फिलहाल किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। ना ही किसी तरह का सिस्टम फिलहाल डवलप होता नजर आ रहा है। राजस्थान में पिछले सप्ताह दो सिस्टम डवलप रहे जिनके कारण पूर्वी और दक्षिण राजस्थान में अच्छी बारिश हुई।
बात जयपुर की करें तो जयपुर में भी आने चार दिनों में किसी तरह का बारिश का अलर्ट नहीं है। इस पूरे सप्ताह तापमान में बढ़ोतरी होना तय है और तापमान फिर से तीस डिग्री तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रह सकता है। जयपुर में भी भारी बारिश के चलते सड़कों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। शहर में बारिश जनित हादसों के कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में फसलें खराब होने की सूचनाएं भी सरकार तक पहुंच रही है।