Rajasthan Weather: माउंट-आबू में रेकॉर्ड तोड़ सर्दी, लगातार दूसरे दिन 0°C रहा पारा, जानें मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी

माउंट-आबू में नवंबर माह में ही सर्दी रेकॉर्ड तोड़ रही है। पर्यटन स्थल माउंट आबू में मंगलवार को दूसरे दिन भी न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस पर रहने से हाड कंपकंपाने वाली सर्दी का असर रहा। पारा जमाव बिंदु पर रहने से खुले मैदानों, सोलर प्लेटों, वाहनों की छतों, खेतों और पेड़-पौधों के पत्तों पर बर्फ की परत जम गई। लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित रही। कई लोगों के वाहन स्टार्ट नहीं होने पर धक्के लगाने पड़े। अधिकतम तापमान में भी तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से तापमापी का पारा 24 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।