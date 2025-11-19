Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather: माउंट-आबू में रेकॉर्ड तोड़ सर्दी, लगातार दूसरे दिन 0°C रहा पारा, जानें मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है और माउंट-आबू में लगातार दो दिन न्यूनतम तापमान 0°C दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी ठंडी हवाओं के प्रभाव से शीतलहर जारी है और आगामी दिनों में तापमान में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 19, 2025

फोटो: पत्रिका

IMD Weather Prediction: प्रदेश में उत्तरी सर्द हवा के असर से शीतलहर जारी है। माउंट आबू में मंगलवार को दूसरे दिन रात का न्यूनतम तापमान शून्य रहा। एक दिन पहले सोमवार को भी तापमान शून्य पर था। वहीं दूसरी ओर फतेहपुर में रात का पारा 5.3 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि अभी आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने किसी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है और आसमान साफ रहने के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा और ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा।

माउंट-आबू में नवंबर में ही सर्दी तोड़ रही रेकॉर्ड

माउंट-आबू में नवंबर माह में ही सर्दी रेकॉर्ड तोड़ रही है। पर्यटन स्थल माउंट आबू में मंगलवार को दूसरे दिन भी न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस पर रहने से हाड कंपकंपाने वाली सर्दी का असर रहा। पारा जमाव बिंदु पर रहने से खुले मैदानों, सोलर प्लेटों, वाहनों की छतों, खेतों और पेड़-पौधों के पत्तों पर बर्फ की परत जम गई। लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित रही। कई लोगों के वाहन स्टार्ट नहीं होने पर धक्के लगाने पड़े। अधिकतम तापमान में भी तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से तापमापी का पारा 24 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

सुबह कोहरा छाया रहा

सुबह शहर में कोहरा छाया रहा, जो दिन चढ़ने के बाद धीरे-धीरे गायब हो गया। सुबह-शाम सर्द हवा भी सताती रही। दिन में आसमान के साफ रहने व अच्छी धूप खिलने पर देश-विदेश से आए सैलानियों ने वादियों के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए मौसम का आनंद लिया। रंग-बिरंगे लबादों में लिपटे सैलानी पर्यटन यात्रा को यादगार बनाने के लिए फोटोग्राफी करते देखे गए। पर्यटकों ने गर्म व्यंजनों, कड़ाही का दूध, मूंगफली आदि का भी सेवन किया। शाम के समय सर्द हवा चलने से लोग जल्दी ही घरों व होटलों में लौट गए।

17 शहरों में 10 डिग्री से नीचे रहा न्यूनतम तापमान

मौसम केन्द्र के अनुसार 17 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार नागौर में 5.5,
फतेहपुर में 5.3,
भीलवाड़ा में 8.9,
वनस्थली में 9.1,
अलवर में 8.6,
पिलानी में 8.8,
सीकर में 6.8,
चित्तौडगड़ में 8.3,
डबोक में 9,
चूरू में 8.4,
अंता में 7.9,
संगरिया में 7.2,
सिरोही में 7.1,
करौली में 8.2,
दौसा में 7.1,
लूणकरणसर में 6.2,
झुंझुुनूं में 9.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आगामी सात दिन मौसम सामान्य रहेगा।

19 Nov 2025

19 Nov 2025

