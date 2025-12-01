राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के नए प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, अब डिजिटल हो जाएंगे सारे रिकॉर्ड्स

सांगानेर में एलिवेटेड रोड और ओटीएस पुलिया को चौड़ा करने का काम जनवरी में शुरू होगा। ओटीएस पुलिया के लिए जेडीए ने कार्यादेश जारी कर दिया है, लेकिन जिस फर्म को कार्य दिया गया है, उसने अब तक डिजाइन तैयार नहीं किया है। ऐसे में अनुमान है कि स्थल पर काम जनवरी में शुरू हो सकेगा। हालांकि, जेडीए की ओर से जारी कार्यादेश में कार्य प्रारंभ करने की तिथि 9 दिसंबर दर्ज है। पुलिया को चौड़ा करने पर 32.91 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह कार्य एक वर्ष में पूरा किया जाएगा। सांगानेर एलिवेटेड रोड (फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक) के लिए निविदाएं 11 दिसंबर को खोली जाएंगी।