राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के नए प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, अब डिजिटल हो जाएंगे सारे रिकॉर्ड्स

फोटो: पत्रिका
Rajasthan Housing Board New Projects: राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कई नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है। जिसमें भिवाड़ी, जयपुर समेत कई जिलों के नाम हैं। साथ ही RHB ने भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने की योजना भी बनाई है। वह बोर्ड के पहले दिन से लेकर अभी तक के सभी रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन करेंगे, जिससे ढूंढने और वेरिफाई करने में आसानी रहेगी। साथ ही पारदर्शिता भी आएगी।
विभाग के आदेशों के बाद सारे रिकॉर्ड्स को चरणबद्ध तरीके से डिजिटलीकृत किया जाएगा। उसमें पुराने रिकॉर्ड से लेकर अभी तक की सभी योजनाओं से संबंधित डाक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप में सेव किया जाएगा।
जिससे विभाग और आम जनता दोनों का काम आसान हो जाएगा। इससे न केवल आवासीय योजनाओं में पारदर्शिता आएगी। बल्कि निवासियों के लिए अपने रिकॉर्ड को ढूंढना और वेरिफाई करना भी आसान हो जाएगा।
सांगानेर में एलिवेटेड रोड और ओटीएस पुलिया को चौड़ा करने का काम जनवरी में शुरू होगा। ओटीएस पुलिया के लिए जेडीए ने कार्यादेश जारी कर दिया है, लेकिन जिस फर्म को कार्य दिया गया है, उसने अब तक डिजाइन तैयार नहीं किया है। ऐसे में अनुमान है कि स्थल पर काम जनवरी में शुरू हो सकेगा। हालांकि, जेडीए की ओर से जारी कार्यादेश में कार्य प्रारंभ करने की तिथि 9 दिसंबर दर्ज है। पुलिया को चौड़ा करने पर 32.91 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह कार्य एक वर्ष में पूरा किया जाएगा। सांगानेर एलिवेटेड रोड (फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक) के लिए निविदाएं 11 दिसंबर को खोली जाएंगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग