Rajasthan: 9वीं से 12वीं के इन स्टूडेंट्स को मिलेगा 51,000 रुपए का इनाम, सरकारी के साथ प्राइवेट स्कूल वाले भी कर सकते हैं अप्लाई

AI जनरेटेड तस्वीर: पत्रिका
अच्छा निबंध लिखने वालों तथा आशुभाषण, क्विज (प्रश्नोत्तरी), चित्रकला प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम देने वालों को सम्मान मिलेगा। विजेताओं को 5000 से 51,000 रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे।
राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के तहत नई पीढ़ी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन ग्रोथ के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विशेष प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। विद्यालय, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए प्रतियोगिताएं होंगी।
वर्ष 2025-26 में बोर्ड से सबद्ध सरकारी एवं निजी विद्यालयों में नवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता, आशुभाषण, क्विज (प्रश्नोत्तरी), चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों में आवश्यक कौशलों का विकास हो सकेगा। विद्यार्थी सतत विकास और ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान कर सकते हैं।
विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता 5 दिसंबर, ब्लॉक स्तर पर 6 से 9 दिसंबर, जिला स्तर पर 13 से 16 दिसंबर और राज्य स्तर पर 15 से 17 जनवरी के बीच प्रतियोगिता होगी।
जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार 11 हजार रुपए, द्वितीय पुरस्कार 7 हजार , तृतीय पुरस्कार 5 हजार रुपए रखा गया है। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 51 हजार रुपए, द्वितीय 31 हजार और तृतीय 21 हजार रुपए रखा गया है।
बड़ी खबरेंView All
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग