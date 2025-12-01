Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

Rajasthan: 9वीं से 12वीं के इन स्टूडेंट्स को मिलेगा 51,000 रुपए का इनाम, सरकारी के साथ प्राइवेट स्कूल वाले भी कर सकते हैं अप्लाई

राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने एक पहल की है, जिसके तहत निबंध लेखन, आशुभाषण, क्विज, और चित्रकला प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 5,000 से 51,000 रुपए तक के पुरस्कार मिलेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

Akshita Deora

Dec 01, 2025

Students

AI जनरेटेड तस्वीर: पत्रिका

अच्छा निबंध लिखने वालों तथा आशुभाषण, क्विज (प्रश्नोत्तरी), चित्रकला प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम देने वालों को सम्मान मिलेगा। विजेताओं को 5000 से 51,000 रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे।

सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए होंगी प्रतियोगिताएं

राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के तहत नई पीढ़ी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन ग्रोथ के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विशेष प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। विद्यालय, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए प्रतियोगिताएं होंगी।

वर्ष 2025-26 में बोर्ड से सबद्ध सरकारी एवं निजी विद्यालयों में नवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता, आशुभाषण, क्विज (प्रश्नोत्तरी), चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों में आवश्यक कौशलों का विकास हो सकेगा। विद्यार्थी सतत विकास और ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान कर सकते हैं।

जानें तारीख और पुरस्कार राशि

विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता 5 दिसंबर, ब्लॉक स्तर पर 6 से 9 दिसंबर, जिला स्तर पर 13 से 16 दिसंबर और राज्य स्तर पर 15 से 17 जनवरी के बीच प्रतियोगिता होगी।

जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार 11 हजार रुपए, द्वितीय पुरस्कार 7 हजार , तृतीय पुरस्कार 5 हजार रुपए रखा गया है। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 51 हजार रुपए, द्वितीय 31 हजार और तृतीय 21 हजार रुपए रखा गया है।

Rajasthan: राजस्थान में यहां बनेगी 250 किलोमीटर लंबी कैनाल, खर्च होंगे 10 हजार करोड़ रुपए, प्रारंभिक सर्वे शुरू
पाली
Inland Port In Rajasthan

