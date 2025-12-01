Rajasthan: 9वीं से 12वीं के इन स्टूडेंट्स को मिलेगा 51,000 रुपए का इनाम, सरकारी के साथ प्राइवेट स्कूल वाले भी कर सकते हैं अप्लाई

राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के तहत नई पीढ़ी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन ग्रोथ के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विशेष प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। विद्यालय, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए प्रतियोगिताएं होंगी।