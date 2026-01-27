जयपुर में किराए की लग्जरी कार का चलन, स्टेटस सिंबल के टशन में जोखिम की रफ्तार जानलेवा

किराए पर कारों का रेट ब्रांड और मॉडल पर निर्भर करता है। किराए पर कार देने वालों के मुताबिक लग्जरी जैसी प्रीमियम कारों का किराया करीब 13 हजार रुपए प्रतिदिन तक है, जबकि एसयूवी का किराया 2500 से 5 हजार रुपए, सेडान 1800, हैच बैक 1200 रुपए प्रतिदिन लिया जा रहा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अनिवार्य है, जो आमतौर पर 20 से 50 हजार रुपए तक होती है। कुछ रेंटल एजेंसियां डैमेज कवर के नाम पर अतिरिक्त राशि भी लेती हैं।