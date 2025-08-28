Rewilding Centre: नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बदइंतजामी, कई जानवरों के जान को खतरा

जयपुर। नाहरगढ़ जैविक उद्यान के रेस्क्यू सेंटर में धीमी गति से चल रहे रिवाइल्डिंग (पुन: जंगली बनाना) सेंटर निर्माण कार्य का खमियाजा वन्यजीवों को उठाना पड़ रहा है। नीलगाय जैसे वन्यजीवों का खुले में इलाज करना पड़ रहा है। वन अधिकारी इस मामले में अनजान बने हुए है। यह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा किसी के पास इसका जवाब नहीं है।