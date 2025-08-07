RGHS: राजस्थान में पेंशनर्स के लिए ‘सजा’ बनती जा रही योजना, सुधार की बातें, पर हकीकत कुछ और

राजधानी के कुछ निजी अस्पतालों में बुजुर्ग पेंशनर्स को ओपीडी के लिए सुबह 8:30 बजे से पहले टोकन के लिए लाइन में लगना पड़ता है। 70 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों को भी कतार में खड़ा रहना पड़ता है-वह भी खुद, किसी सहायक के बिना। फिर 9 बजे पर्ची कटवाने और 11 बजे डॉक्टर से परामर्श पाने के लिए और प्रतीक्षा। नकद भुगतान करने वाले मरीजों को तरजीह दी जाती है, जबकि आरजीएचएस कार्डधारियों के साथ भेदभाव किया जाता है।