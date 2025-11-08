Road Network: राजस्थान बना सड़क विकास का मॉडल, 25 हजार करोड़ की लागत से 36 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण

प्रदेश सरकार के अनुसार, सड़कों के विकास पर अब तक 24 हजार 976 करोड़ रुपये खर्च कर 36 हजार 140 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है। वहीं, आगामी समय में 28 हजार 600 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए 14 हजार 816 करोड़ रुपये की लागत से 12 हजार 391 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए अब तक 1,564 गांवों और बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। इसके साथ ही 3,543 किलोमीटर लंबाई की मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 1,328 करोड़ रुपये और 327 अटल प्रगति पथों के लिए 813 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।