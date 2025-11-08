Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Road Network: राजस्थान बना सड़क विकास का मॉडल, 25 हजार करोड़ की लागत से 36 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण

Road Infrastructure: प्रदेश सरकार के अनुसार, सड़कों के विकास पर अब तक 24 हजार 976 करोड़ रुपये खर्च कर 36 हजार 140 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है। वहीं, आगामी समय में 28 हजार 600 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए 14 हजार 816 करोड़ रुपये की लागत से 12 हजार 391 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 08, 2025

highway projects: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में सड़क विकास कार्यों की रफ्तार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य सरकार ने सुगम, सुरक्षित और आधुनिक सड़क तंत्र विकसित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसके परिणामस्वरूप गांवों से लेकर शहरों तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। यह पहल न केवल आवागमन को सुगम बना रही है, बल्कि राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा दे रही है।

प्रदेश सरकार के अनुसार, सड़कों के विकास पर अब तक 24 हजार 976 करोड़ रुपये खर्च कर 36 हजार 140 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है। वहीं, आगामी समय में 28 हजार 600 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए 14 हजार 816 करोड़ रुपये की लागत से 12 हजार 391 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए अब तक 1,564 गांवों और बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। इसके साथ ही 3,543 किलोमीटर लंबाई की मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 1,328 करोड़ रुपये और 327 अटल प्रगति पथों के लिए 813 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

राज्य सरकार के 22 माह के कार्यकाल में अब तक 8,194 करोड़ रुपये की लागत से 6,249 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों का विकास पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त 2,547 करोड़ रुपये की लागत से आठ और राज्य राजमार्गों पर कार्य जारी है। जिला मुख्यालयों के बीच बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए 5 हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों को मुख्य जिला सड़कों में अपग्रेड किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। राज्य में 600 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 457 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों पर कार्य प्रगति पर है। डबल इंजन की सरकार के सहयोग से राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क पहले से अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता जा रहा है।

रेलवे क्रॉसिंग और पुल निर्माण के क्षेत्र में भी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। अब तक 10 आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 33 पर कार्य जारी है। 14 आरयूबी (रेलवे अंडर ब्रिज) बनकर तैयार हैं और 14 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही 11 उच्च स्तरीय पुल पूरे हो चुके हैं और 15 अन्य पुलों पर तेजी से काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह प्रयास राजस्थान को न केवल सड़क विकास के क्षेत्र में अग्रणी बना रहा है, बल्कि ग्रामीण और शहरी जीवन दोनों को समान रूप से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रहा है।

ये भी पढ़ें

Traffic Rules: राजस्थान में शराब पीकर वाहन चलाने पर लगभग एक हजार चालकों के खिलाफ की कार्रवाई
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 12:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Road Network: राजस्थान बना सड़क विकास का मॉडल, 25 हजार करोड़ की लागत से 36 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Amayra Death Case: अमायरा की मौत के मामले में अब सामने आई नई बात, जानिए 10 अक्टूबर को क्या हुआ था

Neerja Modi School Case
जयपुर

Jaipur: मां-बेटी का बना लिया निजी वीडियो, अब कर रही दस लाख की मांग, परेशान होकर उठाया ये बड़ा कदम…

जयपुर

Rajasthan Weather: ठिठुरन की शुरुआत, सीकर में कंपकंपी! राजस्थान के इन 13 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे

जयपुर

Muhana Mandi : महंगी स​ब्जियों से आमजन को मिली राहत : आज थोक मंडी में हरी मिर्ची-टमाटर व फूल गोभी दामों में गिरावट

जयपुर

जयपुर के दुर्गापुरा में घुसा तेंदुआ, पूर्व सांसद की कॉलोनी में दहशत; सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ नजारा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.