Road Network: राजस्थान बना सड़क विकास का मॉडल, 25 हजार करोड़ की लागत से 36 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण

highway projects: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में सड़क विकास कार्यों की रफ्तार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य सरकार ने सुगम, सुरक्षित और आधुनिक सड़क तंत्र विकसित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसके परिणामस्वरूप गांवों से लेकर शहरों तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। यह पहल न केवल आवागमन को सुगम बना रही है, बल्कि राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा दे रही है।
प्रदेश सरकार के अनुसार, सड़कों के विकास पर अब तक 24 हजार 976 करोड़ रुपये खर्च कर 36 हजार 140 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है। वहीं, आगामी समय में 28 हजार 600 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए 14 हजार 816 करोड़ रुपये की लागत से 12 हजार 391 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए अब तक 1,564 गांवों और बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। इसके साथ ही 3,543 किलोमीटर लंबाई की मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 1,328 करोड़ रुपये और 327 अटल प्रगति पथों के लिए 813 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
राज्य सरकार के 22 माह के कार्यकाल में अब तक 8,194 करोड़ रुपये की लागत से 6,249 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों का विकास पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त 2,547 करोड़ रुपये की लागत से आठ और राज्य राजमार्गों पर कार्य जारी है। जिला मुख्यालयों के बीच बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए 5 हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों को मुख्य जिला सड़कों में अपग्रेड किया गया है।
राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। राज्य में 600 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 457 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों पर कार्य प्रगति पर है। डबल इंजन की सरकार के सहयोग से राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क पहले से अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता जा रहा है।
रेलवे क्रॉसिंग और पुल निर्माण के क्षेत्र में भी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। अब तक 10 आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 33 पर कार्य जारी है। 14 आरयूबी (रेलवे अंडर ब्रिज) बनकर तैयार हैं और 14 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही 11 उच्च स्तरीय पुल पूरे हो चुके हैं और 15 अन्य पुलों पर तेजी से काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह प्रयास राजस्थान को न केवल सड़क विकास के क्षेत्र में अग्रणी बना रहा है, बल्कि ग्रामीण और शहरी जीवन दोनों को समान रूप से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रहा है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग