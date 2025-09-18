Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan 4th Grade Exam: सोशल मीडिया पर शेयर किए प्रश्न तो होगी कार्रवाई, जान लें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की गाइडलाइन

परीक्षा के बाद अभ्यर्थी, कोचिंग संस्थान, बेरोजगार नेता या कोई शिक्षक सामूहिक रूप से प्रश्नाें को लेकर विश्लेषण या चर्चा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर भी नहीं कर सकते।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 18, 2025

फोटो: पत्रिका

RSMSSB New Exam Rules: राजस्थान में 19 से 21 सितंबर तीन दिन तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में करीब 24.75 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गाइडलाइन जारी की है।

परीक्षा के बाद अभ्यर्थी, कोचिंग संस्थान, बेरोजगार नेता या कोई शिक्षक सामूहिक रूप से प्रश्नाें को लेकर विश्लेषण या चर्चा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर भी नहीं कर सकते। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्नों को लेकर जो भी चर्चा करनी हैं 21 सितंबर के बाद ही की जाएगी। इसके चलते परीक्षा के बाद बोर्ड प्रश्न पत्रों को ऑनलाइन अपलोड करेगा।

बाड़मेर
दो दिन पहले शुरू हुआ नि:शुल्क सफर

कर्मचारी भर्ती के दौरान स्टूडेंट्स प्रदेशभर में 19 से 23 सितंबर तक सरकारी बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री सफर कर सकेंगे। बेरोजगारों को भर्ती परीक्षा शुरू होने से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक यह सुविधा दी गई है।

  • 53 हजार 749 पदों के लिए परीक्षा
  • 24.75 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल
  • 38 जिलों में 1300 परीक्षा केंद्रों पर
  • 6 पारियों में होगी परीक्षा
  • 200 परीक्षा केंद्र जयपुर में सबसे ज्यादा
  • 4 लाख 50 हजार से अधिक अभ्यर्थी जयपुर में

अभ्यर्थी न समझ सकें पैटर्न

पहली पारी के अभ्यर्थी अगर परीक्षा के बाद प्रश्नों का जिक्र बाहर करते हैं तो अन्य पारियों के अभ्यर्थियों को परीक्षा पैटर्न समझ आ जाता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाली पारियों में परीक्षा के प्रश्न किस पैटर्न पर आ सकते हैं।

आलोक राज, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

image

Published on:

18 Sept 2025 02:19 pm

18 Sept 2025 02:19 pm

Rajasthan 4th Grade Exam: सोशल मीडिया पर शेयर किए प्रश्न तो होगी कार्रवाई, जान लें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की गाइडलाइन

