Rajasthan 4th Grade Exam: सोशल मीडिया पर शेयर किए प्रश्न तो होगी कार्रवाई, जान लें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की गाइडलाइन

परीक्षा के बाद अभ्यर्थी, कोचिंग संस्थान, बेरोजगार नेता या कोई शिक्षक सामूहिक रूप से प्रश्नाें को लेकर विश्लेषण या चर्चा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर भी नहीं कर सकते। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्नों को लेकर जो भी चर्चा करनी हैं 21 सितंबर के बाद ही की जाएगी। इसके चलते परीक्षा के बाद बोर्ड प्रश्न पत्रों को ऑनलाइन अपलोड करेगा।