Rajasthan 4th Grade Exam: सोशल मीडिया पर शेयर किए प्रश्न तो होगी कार्रवाई, जान लें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की गाइडलाइन

RSMSSB New Exam Rules: राजस्थान में 19 से 21 सितंबर तीन दिन तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में करीब 24.75 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गाइडलाइन जारी की है।
परीक्षा के बाद अभ्यर्थी, कोचिंग संस्थान, बेरोजगार नेता या कोई शिक्षक सामूहिक रूप से प्रश्नाें को लेकर विश्लेषण या चर्चा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर भी नहीं कर सकते। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्नों को लेकर जो भी चर्चा करनी हैं 21 सितंबर के बाद ही की जाएगी। इसके चलते परीक्षा के बाद बोर्ड प्रश्न पत्रों को ऑनलाइन अपलोड करेगा।
कर्मचारी भर्ती के दौरान स्टूडेंट्स प्रदेशभर में 19 से 23 सितंबर तक सरकारी बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री सफर कर सकेंगे। बेरोजगारों को भर्ती परीक्षा शुरू होने से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक यह सुविधा दी गई है।
पहली पारी के अभ्यर्थी अगर परीक्षा के बाद प्रश्नों का जिक्र बाहर करते हैं तो अन्य पारियों के अभ्यर्थियों को परीक्षा पैटर्न समझ आ जाता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाली पारियों में परीक्षा के प्रश्न किस पैटर्न पर आ सकते हैं।
आलोक राज, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड