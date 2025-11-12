Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

सरसंघचालक मोहन भागवत आए जयपुर, कार्यकर्ता-समाज प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत चार दिवसीय प्रवास पर बुधवार शाम को जयपुर पहुंचे। भागवत एयरपोर्ट से सीधे भारती भवन पहुंचे और यहीं रात्रि विश्राम करेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 12, 2025

फोटो- दिनेश डाबी

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत चार दिवसीय प्रवास पर बुधवार शाम को जयपुर पहुंचे। भागवत एयरपोर्ट से सीधे भारती भवन पहुंचे और यहीं रात्रि विश्राम करेंगे।

बताया जा रहा है कि वे संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और संघ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। दो दिन अलग-अलग जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों, समूहों के प्रतिनिधियों से भी अनौपचारिक बातचीत होगी।

15 नवम्बर को शाम साढ़े पांच बजे एसएमएस इंडोर स्टेडियम में एकात्म मानवदर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की ओर से 'वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एवं एकात्मक मानव दर्शन' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करेंगे।

16 नवम्बर को सुबह 10 बजे, पाथेय भवन, मालवीय नगर में राजस्थान के दिवंगत प्रचारकों के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित ग्रंथ '…और यह जीवन समर्पित' के विमोचन समारोह में उपस्थित रहेंगे। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अभी घर-घर संपर्क अभियान चल रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 09:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सरसंघचालक मोहन भागवत आए जयपुर, कार्यकर्ता-समाज प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Free Electricity Scheme: राजस्थान ने रचा नया रिकॉर्ड, एक लाख से अधिक घरों की छतों पर चमका सोलर पावर

PM Surya Ghar Free Electricity Scheme
जयपुर

Anuprati Coaching Scheme: अनुप्रति योजना में सुधार की उलटी गिनती शुरू, 14 नवंबर तक करें आवश्यक पूर्ति

CM Anuprati Coaching Scheme
जयपुर

जयपुर में बड़ा हादसा, रेस्टोरेंट की गिरी छत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

जयपुर

जयपुर आएंगे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

Sri Sri Ravi Shankar
जयपुर

राजस्थान के सरकारी शिक्षकों की बढ़ी टेंशन, भजनलाल सरकार के इस आदेश से अध्यापकों में नाराजगी

Rajasthan Government teachers
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.