सरसंघचालक मोहन भागवत आए जयपुर, कार्यकर्ता-समाज प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद

फोटो- दिनेश डाबी
जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत चार दिवसीय प्रवास पर बुधवार शाम को जयपुर पहुंचे। भागवत एयरपोर्ट से सीधे भारती भवन पहुंचे और यहीं रात्रि विश्राम करेंगे।
बताया जा रहा है कि वे संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और संघ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। दो दिन अलग-अलग जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों, समूहों के प्रतिनिधियों से भी अनौपचारिक बातचीत होगी।
15 नवम्बर को शाम साढ़े पांच बजे एसएमएस इंडोर स्टेडियम में एकात्म मानवदर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की ओर से 'वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एवं एकात्मक मानव दर्शन' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करेंगे।
16 नवम्बर को सुबह 10 बजे, पाथेय भवन, मालवीय नगर में राजस्थान के दिवंगत प्रचारकों के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित ग्रंथ '…और यह जीवन समर्पित' के विमोचन समारोह में उपस्थित रहेंगे। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अभी घर-घर संपर्क अभियान चल रहा है।
