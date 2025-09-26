जयपुर ग्रेटर निगम की सभा में हंगामा, कांग्रेस पार्षदों ने टेबल पर चढ़कर लगाए नारे, प्रस्ताव की कॉपी फाड़ी

नगर निगम मुख्यालय में दोपहर 12:15 बजे शुरू हुई इस बैठक में शुरू से ही तनाव का माहौल था। जैसे ही जीएसटी रिफॉर्म्स पर चर्चा शुरू हुई, कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता राजीव चौधरी ने इसका विरोध जताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर चर्चा करनी है तो किसी पार्क में जाकर करें। सदन में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर बात होनी चाहिए। इस बयान के बाद बीजेपी पार्षदों ने जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी।