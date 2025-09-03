राजस्थान विधानसभा में आज भी हंगामा, काली पट्टी बांधकर पहुंचे कांग्रेसी; झालावाड़ हादसे के बच्चों की दी श्रद्धांजलि

वहीं, सदन में कांग्रेस विधायक डूंगरराम गेदर ने पंजाब से राजस्थान की नहरों में आने वाले जहरीले पानी का मुद्दा उठाया, जिस पर बहस हुई। गेदर ने सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा, लेकिन कुछ सवालों के जवाब न मिलने पर उन्होंने स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए। इस पर सरकारी मुख्य सचेतक ने आपत्ति जताते हुए कहा कि स्पीकर के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस मुद्दे पर सदन में तनातनी का माहौल बन गया और स्पीकर ने चर्चा को बाद के लिए टाल दिया।