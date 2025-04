मैरिज गार्डन में DJ बजाने और नॉनवेज फेंकने को लेकर मचा हंगामा, सड़कों पर उतरे लोग, रास्ता जाम करके रख दी ये मांग

Ruckus Over Playing DJ And Throwing Non-Veg Near Temple: महिलाओं ने भी प्रदर्शन कर मैरिज गार्डन को बंद करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सड़क के बीच रस्सी लगाकर रास्ता बंद कर दिया और गार्डन संचालक के खिलाफ नारेबाजी की।