विरोध के बीच बड़ा फैसला: RUHS कॉलेज अब होगा सरकारी कॉलेज, अधिसूचना जारी

गौरतलब है कि आरयूएचएस को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के तौर पर विकसित करने के लिए यह कवायद की गई है। कॉलेज के अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी और राज्य सरकार की ओर से गठित स्क्रीनिंग समिति की ओर से स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाए जाने पर राज्य सरकार के अधिकारी, शिक्षक व कर्मचारी माने जाएंगे।