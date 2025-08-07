विरोध के बीच बड़ा फैसला: RUHS कॉलेज अब होगा सरकारी कॉलेज, अधिसूचना जारी

जयपुर। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार के अधीन घोषित कर दिया है। विवि के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के प्रस्ताव के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस पर निर्णय किया था।
अधिसूचना राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े की ओर से जारी की गई है। इस आदेश के बाद अब विवि का संघटक कॉलेज स्वायत्त शासी नहीं रहेगा। इसके सभी अधिकार व कार्य राज्य सरकार के अधीन रहेंगे। अभी इस कॉलेज के संबद्ध अस्पताल के तौर पर प्रताप नगर में आरयूएचस अस्पताल और मालवीय नगर में जयपुरिया अस्पताल हैं।
गौरतलब है कि आरयूएचएस को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के तौर पर विकसित करने के लिए यह कवायद की गई है। कॉलेज के अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी और राज्य सरकार की ओर से गठित स्क्रीनिंग समिति की ओर से स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाए जाने पर राज्य सरकार के अधिकारी, शिक्षक व कर्मचारी माने जाएंगे।
हालांकि इस निर्णय को लेकर विवि के शिक्षकों का लंबे समय से विरोध चल रहा है। अब विधानसभा में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक्ट पेश किया जाएगा।