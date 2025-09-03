दशहरा मेले की आड़ में नियमों की उड़ रही धज्जियां, निगम और पुलिस मौन

मेला समिति ने आयोजन को कमाई का साधन बना लिया है। यातायात नियमों को धता बताकर मनमर्जी से गेट लगाए जा रहे हैं। इनके आस-पास सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं हैं। निगम से विज्ञापन लगाने की अनुमति भी नहीं ली गई है। निगम अधिकारियों की चुप्पी उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, मेले के बाहर पार्किंग शुल्क तक वसूला जाता है। दूसरी ओर परकोटा समेत अन्य बाजारों में व्यापारी मंडलों को दीपोत्सव पर सजावट के लिए केवल तीन से पांच दिन की विज्ञापन छूट मिलती है, ताकि खर्चा निकल सके। लेकिन विद्याधर नगर में इसका उल्टा हो रहा है।