4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur Crime: मौज-मस्ती और शराब पार्टी.. युवती ने बुआ के घर लूट-हत्या की वारदात को दिया अंजाम, बॉयफ्रेंड के साथ गिरफ्तार

जयपुर ग्रामीण के सांभर में महिला की हत्या और लाखों रुपए की लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जांच में सामने आया कि मृतका की रिश्ते की भतीजी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौज-मस्ती और शराब पार्टी के लिए अपनी ही बुआ की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Aug 04, 2026

Jaipur Crime

Jaipur Crime: पुलिस गिरफ्त में दोनों आरोपी (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

जयपुर। सांभर क्षेत्र में महिला की हत्या और लाखों रुपए की लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात को मृतका की रिश्ते की भतीजी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। दोनों ने मौज-मस्ती और शराब पार्टी के लिए रुपए जुटाने की नीयत से पहले घर की रेकी की और फिर हत्या कर करीब चार लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण तथा नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार कर चोरी का अधिकांश सामान बरामद कर लिया है।

सांभरलेक के वृत्ताधिकारी मुकेश कुमार जोशी ने बताया कि 30 जुलाई को तेज्या का बास निवासी प्रकाश नारायण शर्मा ने सांभर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनकी सास कमला देवी की हत्या कर घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी राममिलन मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने साइबर सेल की सहायता से तकनीकी साक्ष्य जुटाए और संदिग्धों की गतिविधियों का विश्लेषण करते हुए दोनों आरोपियों को जयपुर से हिरासत में लिया।

पूछताछ में कबूली हत्या और लूट

पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या और लूट की वारदात स्वीकार कर ली। जांच के बाद पुलिस ने रींगस निवासी बबलू पुत्र विजयपाल मीणा और कुचामन सिटी के भोपावास निवासी ललिता देवी पत्नी सोहनलाल जांगिड़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से दो सोने की चूड़ियां, सोने के टॉप्स, नाक का कांटा, चांदी की पायजेब, चांदी के सिक्के, नकदी, एटीएम कार्ड और आधार कार्ड सहित चोरी का सामान बरामद किया है।

मौज-मस्ती के लिए बनाई थी वारदात की योजना

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी मौज-मस्ती और शराब पार्टी के लिए पैसों का इंतजाम करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने पहले घर की रेकी की और मौका मिलते ही रात के समय वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार मृतका कमला देवी रिश्ते में आरोपी ललिता देवी की बुआ थीं। इस वजह से ललिता को घर और वहां रखे सामान की पूरी जानकारी थी, जिसका फायदा उठाकर उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पूरी साजिश रची।

यह वीडियो भी देखें :

पुलिस पूछताछ में जुटी

फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। यह भी जांच की जा रही है कि वारदात की योजना कब बनाई गई और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी। मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी युवती विवाहित थी और मौज-मस्ती के लिए प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।

जयपुर रैली में शामिल हुए देवराज सिंह की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, जानें चाचा ने क्या कहा?

ये भी पढ़ें
Devaraj Singh death Jaipur rally

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Aug 2026 09:34 pm

Published on:

04 Aug 2026 09:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime: मौज-मस्ती और शराब पार्टी.. युवती ने बुआ के घर लूट-हत्या की वारदात को दिया अंजाम, बॉयफ्रेंड के साथ गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ashok Gehlot : अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा, मंत्रियों और विधायकों पर किया कटाक्ष

Rajasthan Ashok Gehlot surrounded Bhajanlal government Sarcasm on ministers and MLAs
जयपुर

राजस्थान में जमीन-घर के भावों में बड़ी उछाल, जयपुर में 49 फीसदी तक बढ़ा डीएलसी रेट, जानें कहां कितनी हुई बढ़ोतरी?

Rajasthan DLC Rate
जयपुर

जयपुर में करणी सेना का प्रदर्शन : लाठीचार्ज पर कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह क्या बोले?

Jaipur Karni Protest
जयपुर

Rajasthan BJP : भाजपा किसान मोर्चा राजस्थान की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, जानें किसे क्या मिला?

BJP Kisan Morcha Rajasthan new state executive announced Know who got what
जयपुर

Rajasthan Congress: टिकट को लेकर संकेत, निकाय-पंचायत चुनाव में कांग्रेस से किसकी दावेदारी मजबूत?

Rajasthan Congress
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.