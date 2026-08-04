जयपुर में करणी सेना का प्रदर्शन : लाठीचार्ज पर कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह क्या बोले?

पूर्व राजस्थान पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे श्री राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं और आमजन पर पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज तथा वॉटर कैनन का प्रयोग बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता को अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उस अधिकार का सम्मान करने के बजाय महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं पर बल प्रयोग करना भाजपा सरकार की असहिष्णु और जनविरोधी सोच को दर्शाता है।