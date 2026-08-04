Rajasthan BJP : भाजपा किसान मोर्चा राजस्थान की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, जानें किसे क्या मिला?

Rajasthan BJP : भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा राजस्थान की नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन एवं प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की सहमति तथा भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर की अनुमति के बाद मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। कैलाश चौधरी ने इस नई कार्यकारिणी में संगठन को मजबूत करने के लिए कई अहम बदलाव किए हैं। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।