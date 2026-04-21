Jaipur: सांगानेर रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत; 103 साल बाद 107.9 करोड़ में हैरिटेज से होगा हाईटेक

वर्ष 1905 में बने सांगानेर स्टेशन पर आज भी यात्री सुविधाएं पुराने दौर जैसी ही है। सीमित ट्रेनों के ठहराव और सुविधाओं के अभाव में यहां यात्रीभार कम रहता है। लंबे समय से इसके पुनर्विकास की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसे अब 'अमृत भारत स्टेशन योजना' में शामिल कर पूरा किया जा रहा है। यात्री सुविधाएं लगभग दोगुनी बढ़ाई जाएंगी। रेलवे ने इसे मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 1905 में बना स्टेशन दो साल बाद नए अवतार में नजर आएगा और स्टेशन परिसर में यात्रियों के लिए सुविधाएं दोगुनी होंगी।