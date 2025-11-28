Rajasthan: सीएम भजनलाल की जीरो टॉलरेंस नीति, सांगानेर तहसीलदार सहित 3 कार्मिक निलंबित; ये था पूरा मामला

राजस्व मंडल के आदेश के अनुसार, तहसीलदार कार्तिकेय लाटा ने रेफरेंस कोर्ट में पेश करने के बजाय जानबूझकर गलत मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनकी रिपोर्ट में संबंधित खसरा नंबरों की जमीन को सूखा बताया गया, जबकि मौके पर आज भी उन खसरा नंबरों में पानी भरा हुआ है और वह स्पष्ट रूप से तालाबी जमीन है। तहसीलदार की इसी गलत रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ने जमीन की किस्म परिवर्तन के आदेश जारी कर दिए थे।