संस्कृत केवल भाषा नहीं, यह सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया : गुलाब कोठारी

जयपुर। संस्कृति को संस्कृत से समझना पड़ेगा। संस्कृत में अपार संभावनाएं हैं। आज की समस्याओं का हल संस्कृत में ढूंढना पड़ेगा। इसे केवल भाषा समझना भूल है। यह सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया है। इसमें आत्मा और ईश्वर के संबंध के रहस्य हैं। यदि आज भारत की संस्कृति जीवित है तो उसका कारण संस्कृत की अविच्छिन्न परंपरा है। यह बात बुधवार को जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत दिवस के तहत आयोजित संस्कृत सेवा सम्मान समारोह में राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कही। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति का पल्ला पकड़े रहना है और यह पल्ला है संस्कृत। इसे कभी नहीं छोड़ना है। आज समाज में संस्कृति और संस्कृत को स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संस्कृति ही हमें बताती है कि स्त्री ही लक्ष्मी रूप है। मां की दिव्यता को संस्कृत ने ही स्थापित किया है।