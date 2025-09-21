त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं बड़ी राहत… सरस घी-बटर और पनीर हुए सस्ते, इतनी मिलेगी राहत

जयपुर। त्योहारी सीजन में दुग्ध उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। जयपुर डेयरी ने सरस घी, बटर और पनीर समेत कई उत्पादों के दाम घटा दिए हैं। इसकी जीएसटी दरों में कमी बताई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी राहत घी के दाम में मिलेगी। एक लीटर सरस घी 37 रुपए व 15 किलोग्राम का टिन पैक 600 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा आइसक्रीम में दरें भी प्रति पैक 1 से लेकर 99 रुपए प्रति पैक तक, पनीर 18 रुपए और 500 ग्राम बटर 18 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। डेयरी प्रबंधन के अनुसार नई दरें सोमवार से लागू हो जाएगी।
घी: 15 किलोग्राम टिन पहले 9645 रुपए अब 9045 रुपए में, 5 लीटर टिन पैक पहले 2925 रुपए अब 2740 रुपए में, 1 लीटर पाउच पैक पहले 558 रुपए अब 551 रुपए में और 1 लीटर गाय का घी का पैक पहले 608 रुपए अब 570 रुपए में मिलेगा।
पनीर: 200 ग्राम पैक 77 रुपए की बजाय 74 रुपए में मिलेगा। एक किलोग्राम पैक 380 की बजाय 362 रुपए में मिलेगा।
फ्लेवर मिल्क: 200 एमएल पैक पहले 40 रुपए अब 37 रुपए में मिलेगा।
टेबल बटर: 100 ग्राम पैक पहले 60 रुपए अब 56 रुपए, 500 ग्राम पैक पहले 290 रुपए अब 272 रुपए में मिलेगा।
टेट्रा पैक दूध (शक्ति): पहले 74 रुपए अब 71 रुपए में, टेट्रापैक दूध (फिट एन फाइन): पहले 66 रुपए अब 64 रुपए में मिलेगा।
डेयरी अधिकारियों के अनुसार केन्द्र सरकार ने दुध से बने उत्पादों पर लगने वाली जीएसटी की दरों को 12 से घटाकर 5 फीसदी और जिन पर 5 फीसदी जीएसटी लग रही है। उनको शून्य कर दिया है। जिससे यह बड़ी राहत मिली है। खासकर त्योहारी सीजन में यह बड़ी राहत मिलेगी। गत दिनों आरसीडीएफ ने दूध और घी के दाम बढ़ाए थे।