School Timing Change: तेज गर्मी फिर शुरू, क्या राजस्थान में 1 अक्टूबर से बदल पाएगा स्कूल का समय? अब यह उठी मांग

School Schedule Change: जयपुर। प्रदेश में बारिश का दौर थमते ही तापमान तेजी से चढऩे लगा है। सुबह से ही चिलचिलाती धूप और उमस ने छात्रों व शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में स्कूलों की एक अक्टूबर से बदलने वाली समय-सारणी को लेकर चर्चा होने लगी है।

दरअसल, राजस्थान में एक अक्टूबर से परंपरागत रूप से शीतकालीन समय लागू होता है, जिसमें स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलते हैं। लेकिन इन दिनों गर्मी फिर से तेज हो गई है। कई जिलों में तो तापमान 35 डिग्री से अधिक चल रहा है। श्रीगंगानगर में रविवार को 39 डिग्री तक तापमान जा पहुंचा। ऐसे में गर्मी और उमस के कारण शिक्षक संगठनों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि दीपावली अवकाश शुरू होने तक वर्तमान ग्रीष्मकालीन समय ही जारी रखा जाए।

शिक्षक संगठनों का तर्क है कि यदि 1 अक्टूबर से नया समय लागू होता है तो बच्चों को दिन के सबसे गर्म और उमस भरे समय में स्कूल जाना पड़ेगा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। संगठनों ने विभाग को पत्र भेजकर कहा है कि 11 अक्टूबर तक ग्रीष्मकालीन समय (सुबह 7.30 से दोपहर 1 बजे तक) जारी रहे, क्योंकि 13 अक्टूबर से दीपावली अवकाश शुरू हो रहा है।

शिक्षक प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि यह मांग मान ली जाती है तो हजारों छात्रों और शिक्षकों को राहत मिलेगी और वे पढ़ाई पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे। अब देखना यह है कि विभाग मौसमी बदलाव और दीपावली अवकाश के बीच इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या निर्णय लेता है।