Khatushyamji: यदि आप खाटूश्यामजी जा रहे हैं तो सुनो, 26 सितम्बर को बंद रहेंगे मंदिर के पट

Khatu Shyam Darbar: जयपुर। सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। आगामी 26 सितम्बर को बाबा श्याम का दरबार दिनभर बंद रहेगा। मंदिर कमेटी ने जानकारी दी है कि इस दिन बाबा श्याम की विशेष सेवा-पूजन और तिलक श्रृंगार का आयोजन किया जाएगा। इसी कारण भक्तों के दर्शन की व्यवस्था अस्थायी रूप से रोक दी गई है।
मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर के पट 25 सितम्बर की रात 10 बजे से बंद कर दिए जाएंगे और 26 सितम्बर की शाम 5 बजे तक बंद ही रहेंगे। इस दौरान केवल पुजारीगण और सेवक ही बाबा की विशेष पूजा-अर्चना में शामिल होंगे।
कमेटी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस दिन खाटू धाम की यात्रा का कार्यक्रम न बनाएं और दर्शन के लिए 26 सितम्बर की शाम 5 बजे के बाद ही मंदिर पहुंचे। उल्लेखनीय है कि खाटूश्यामजी मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। विशेष अवसरों पर यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, इसलिए मंदिर प्रशासन समय-समय पर विशेष व्यवस्थाएं करता रहता है।
इस बार तिलक श्रृंगार एवं विशेष पूजन के कारण मंदिर बंद रहने की व्यवस्था की गई है।