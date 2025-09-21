Khatushyamji: यदि आप खाटूश्यामजी जा रहे हैं तो सुनो, 26 सितम्बर को बंद रहेंगे मंदिर के पट

कमेटी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस दिन खाटू धाम की यात्रा का कार्यक्रम न बनाएं और दर्शन के लिए 26 सितम्बर की शाम 5 बजे के बाद ही मंदिर पहुंचे। उल्लेखनीय है कि खाटूश्यामजी मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। विशेष अवसरों पर यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, इसलिए मंदिर प्रशासन समय-समय पर विशेष व्यवस्थाएं करता रहता है।

इस बार तिलक श्रृंगार एवं विशेष पूजन के कारण मंदिर बंद रहने की व्यवस्था की गई है।