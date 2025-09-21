Traffic Relief: 9 माह से बंद है राजधानी का यह प्रमुख मार्ग, 22 सितम्बर से हो जाएगा शुरू, मिलेगी राहत

जेडीए ने इस रपट को ऊंचा करने का वर्क ऑर्डर पिछले साल नवंबर में जारी किया था। योजना थी कि जून 2025 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के कारण काम जनवरी से ही शुरू हो पाया। इसके बाद बिजली और पानी की लाइन को शिफ्ट करने में एक से डेढ़ माह का समय लग गया। इस वजह से जून की डेडलाइन पार हो गई। जेडीए ने काम पूरा करने की समयसीमा अगस्त तक बढ़ाई, लेकिन अगस्त में भी काम पूरा न हो सका। अंतत: सितंबर तक समय खींच गया और नौ महीने बाद रपट तैयार हो सकी।