जयपुर

Traffic Relief: 9 माह से बंद है राजधानी का यह प्रमुख मार्ग, 22 सितम्बर से हो जाएगा शुरू, मिलेगी राहत

Mansarovar Connectivity Tonk Road: नवरात्र के शुभ अवसर पर इसे यातायात के लिए खोलने की तैयारी है। इससे मानसरोवर और टोंक रोड के बीच का संपर्क फिर से सहज हो जाएगा और हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 21, 2025

Maharani Farm Report: जयपुर. लंबे इंतजार के बाद महारानी फार्म में द्रव्यवती नदी पर बनने वाली रपट आखिरकार तैयार हो गई है। यह वही रपट है जिसे छह माह में पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन जनता और वाहन चालकों की सब्र की परीक्षा लेते हुए काम पूरे नौ माह में जाकर पूरा हो सका। अब इसे रंग-रोगन कर अंतिम रूप दिया जा रहा है और 22 सितंबर से नवरात्र के शुभ मुहूर्त पर यातायात के लिए खोले जाने की तैयारी है।

बार-बार बढ़ती रही डेडलाइन

जेडीए ने इस रपट को ऊंचा करने का वर्क ऑर्डर पिछले साल नवंबर में जारी किया था। योजना थी कि जून 2025 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के कारण काम जनवरी से ही शुरू हो पाया। इसके बाद बिजली और पानी की लाइन को शिफ्ट करने में एक से डेढ़ माह का समय लग गया। इस वजह से जून की डेडलाइन पार हो गई। जेडीए ने काम पूरा करने की समयसीमा अगस्त तक बढ़ाई, लेकिन अगस्त में भी काम पूरा न हो सका। अंतत: सितंबर तक समय खींच गया और नौ महीने बाद रपट तैयार हो सकी।

वाहन चालकों को झेलनी पड़ी परेशानी

यह रपट मानसरोवर और टोंक रोड को जोडऩे वाला प्रमुख मार्ग है। प्रतिघंटा यहां से एक हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। लेकिन काम के कारण बीते नौ माह से यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को लंबा चक्कर लगाकर निकलना पड़ा। उन्हें चार से पांच किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ा, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हुई। स्थानीय निवासियों और दैनिक यात्रियों ने कई बार कार्य में तेजी लाने की मांग की, लेकिन निर्माण में हो रही देरी का असर जनता को ही झेलना पड़ा।

अब राहत की उम्मीद

अब जबकि रपट लगभग तैयार हो चुकी है और केवल अंतिम रंग-रोगन व फिनिशिंग का काम बाकी है, लोगों में खुशी का माहौल है। नवरात्र के शुभ अवसर पर इसे यातायात के लिए खोलने की तैयारी है। इससे मानसरोवर और टोंक रोड के बीच का संपर्क फिर से सहज हो जाएगा और हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

21 Sept 2025 04:12 pm

21 Sept 2025 04:09 pm

