Medical Colleges: राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में अब NRI विद्यार्थियों के लिए प्रवेश आसान, घटी सालाना 7 लाख रुपए फीस

NRI medical admission: जयपुर। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में अब एनआरआई विद्यार्थियों के लिए प्रवेश आसान हो जाएगा। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जानकारी दी कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों की एनआरआई कोटा सीटों की फीस को तर्कसंगत बनाते हुए संशोधन किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत एनआरआई सीटों की वार्षिक फीस अब मैनेजमेंट कोटा फीस का ढाई गुना होगी। इससे वर्ष 2025-26 के प्रवेश सत्र में एनआरआई सीटों की फीस घटकर लगभग 23 लाख 93 हजार रुपए प्रतिवर्ष रह जाएगी। यह राशि निजी मेडिकल कॉलेजों की औसत फीस के लगभग बराबर है।