Medical Colleges: राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में अब NRI विद्यार्थियों के लिए प्रवेश आसान, घटी सालाना 7 लाख रुपए फीस

Admission in Medical Colleges rajasthan: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, एनआरआई विद्यार्थियों की मेडिकल कॉलेज फीस हुई तर्कसंगत -अब 24 लाख सालाना में मिलेगा राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा पर प्रवेश -फीस घटने से एनआरआई विद्यार्थी होंगे आकर्षित, राजमेस को मिलेगा 45 करोड़ का लाभ

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 19, 2025

Ambikapur Medical Collge
MBBS students

NRI medical admission: जयपुर। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में अब एनआरआई विद्यार्थियों के लिए प्रवेश आसान हो जाएगा। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जानकारी दी कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों की एनआरआई कोटा सीटों की फीस को तर्कसंगत बनाते हुए संशोधन किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत एनआरआई सीटों की वार्षिक फीस अब मैनेजमेंट कोटा फीस का ढाई गुना होगी। इससे वर्ष 2025-26 के प्रवेश सत्र में एनआरआई सीटों की फीस घटकर लगभग 23 लाख 93 हजार रुपए प्रतिवर्ष रह जाएगी। यह राशि निजी मेडिकल कॉलेजों की औसत फीस के लगभग बराबर है।

पहले इन कॉलेजों में एनआरआई सीटों की फीस डॉलर में तय होती थी और हर साल 5 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान होने के कारण यह करीब 31 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। नतीजतन, प्रतिभाशाली एनआरआई विद्यार्थी निजी मेडिकल कॉलेजों की ओर रुख कर लेते थे और राजमेस कॉलेजों की कई एनआरआई सीटें खाली रह जाती थीं।

सरकार के इस फैसले से अब न केवल एनआरआई छात्रों को राहत मिलेगी बल्कि राजमेस कॉलेजों की सीटें भी भरेंगी। अनुमान है कि इस कदम से राजमेस सोसाइटी को हर साल लगभग 45 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी।

गौरतलब है कि राजमेस कॉलेजों में वर्तमान में 50 प्रतिशत सीटें गवर्नमेंट फीस कोटा, 35 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटा और 15 प्रतिशत एनआरआई कोटा के अंतर्गत आरक्षित हैं।

Updated on:

19 Sept 2025 08:44 pm

Published on:

19 Sept 2025 08:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Medical Colleges: राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में अब NRI विद्यार्थियों के लिए प्रवेश आसान, घटी सालाना 7 लाख रुपए फीस

