Jaipur Metro: मेटल डिटेक्टर से आवाज तो आती पर सुनाई नहीं देती; सुरक्षा में चूक कहीं बजा न दे खतरे की घंटी

Security lapses in Jaipur Metro: जयपुर। राजधानी जयपुर की मेट्रो को सुरक्षित, तेज और आधुनिक परिवहन का माध्यम माना जाता है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। पीक ऑवर्स में स्टेशनों पर उमड़ती भीड़ और सुरक्षा जांच में हो रही लापरवाही किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है। आलम ऐसा है कि मेटल डिटेक्टर शो पीस बने हुए हैं। संदिग्ध वस्तु के संपर्क में आने पर बीप तो सुनाई देता है पर यात्रियों की तलाशी नहीं होती और लोग सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। यह स्थिति मेट्रो जैसे संवेदनशील सार्वजनिक परिवहन सिस्टम में यात्रियों की जान को सीधे जोखिम में डाल रही है।