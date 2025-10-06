Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Cancer Treatment: अब कैंसर का खेल खत्म! शुरू में ही ऐसे पता लग जाएगी बीमारी

Cancer Treatment In Early Stage: कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता अब प्रारंभिक अवस्था में ही लगाया जा सकेगा। इमेज एन्हांस्ड एंडोस्कोपी तकनीक से इसकी शुरुआती पहचान संभव हो गई है।

2 min read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 06, 2025

फोटो: पत्रिका

Demo In SMS Hospital: आहार नली, आमाशय और बड़ी आंत में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता अब प्रारंभिक अवस्था में ही लगाया जा सकेगा। इमेज एन्हांस्ड एंडोस्कोपी तकनीक से इसकी शुरुआती पहचान संभव हो गई है। जिससे मरीजों का समय पर इलाज शुरू किया जा सकेगा।

इसी विषय पर रविवार को SMS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई। विभागाध्यक्ष डॉ. रूपेश पोकरणा के निर्देशन में हुई कार्यशाला में दिल्ली से आए विशेषज्ञ डॉ. श्रीहरि अनिखंडी ने पांच मरीजों पर नई तकनीक का लाइव ट्रायल कर दिखाया।

कार्यशाला के सचिव और प्रोफेसर डॉ. सुधीर महर्षि ने बताया कि इस आधुनिक तकनीक की मदद से आहार नली, आमाशय और बड़ी आंत में कैंसर की शुरुआती अवस्था में ही पहचान और इलाज एंडोस्कोपी से संभव है जिससे मरीज को बड़ी सर्जरी से राहत मिलेगी।

कार्यशाला में डॉ. एसएस शर्मा, डॉ. दिनेश अग्रवाल, डॉ. गौरव गुप्ता, डॉ. पियुष शर्मा, डॉ. कमलेश शर्मा, डॉ. विद्याधर और डॉ. विजयंत आदि ने कहा कि यह तकनीक गैस्ट्रो क्षेत्र में नए युग की शुरुआत साबित होगी।

ट्रांसप्लांट के फेल होने का घटेगा जोखिम

अब हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट के मरीजों में संक्रमण की शुरुआती स्तर पर ही पहचान संभव हो गई है। जिससे संक्रमण को फैलने से पहले ही रोका जा सकता है। साथ ही ट्रांसप्लांट फेल होने का जोखिम काफी घटता है। यह नए मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक किट से संभव हुआ है। इससे जीवाणु या वायरस की मौजूदगी की पहचान हो जाती है।

यह बात अमरीका से आई हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. कैमिली कॉटन ने रविवार को आरआईसी में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन सोसायटी फॉर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन में आयोजित सत्र में कही। चेयरमैन डॉ. अजीत बाना ने बताया कि डॉ. अंकित मित्तल ने ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट, डॉ. रविकांत पोरवाल ने ट्रांसप्लांट के मरीजों में टीबी का इलाज, डॉ. सुलेखा सक्सेना ने एक्मो तकनीक पर शोध प्रस्तुत किया।

आयोजन सचिव डॉ. राजकुमार यादव ने बताया इस कॉन्फ्रेंस में दुनियाभर से विशेषज्ञ शामिल हुए। डॉ. गोपाल कृष्ण गोखल ने आधुनिक तकनीक एलवेड (लेफ्ट वेंट्रिक्यूलर असिस्ट डिवाइस) के बारे में जानकारी दी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान को मिली बड़ी सौगात: CM भजनलाल शर्मा ने 128 नई रोडवेज बसों को दिखाई हरी झंडी, 7 ग्रामीण बसें भी मिलीं
जयपुर
Rajasthan New Roadways Bus

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 09:23 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Cancer Treatment: अब कैंसर का खेल खत्म! शुरू में ही ऐसे पता लग जाएगी बीमारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान तेज, नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर बढ़ी रार, पुरानी गुटबाजी फिर उभर कर आई

Congress Sangathan Sarjan Abhiyan Rajasthan New District presidents Appointment Disputes and Ashok Gehlot Sachin Pilot old factionalism resurfaces
जयपुर

SMS Hospital Fire: एसएमएस में लगी आग की पूरी कहानी, हादसे से ठीक 20 मिनट पहले क्या हुआ?

Rajasthan Jaipur SMS Hospital Fire
जयपुर

ITI Hub: प्रधानमंत्री की राजस्थान के युवाओं को बड़ी सौगात, बनेगा आधुनिक आईटीआई हब, कौशल विकास का नया मौका

जयपुर

SMS Hospital से नया अपडेट, अब तक 8 की मौत, जयपुर पुलिस आयुक्त बोले – FSL जांच से पता लगेगी आग की सही वजह

SMS Hospital Update Eight people have died FSL team investigation will determine fire cause Jaipur Police Commissioner Biju George Joseph statement
जयपुर

SMS Hospital Fire Live Report: मेडिकल कराने आए पुलिसकर्मी ने बताया आग का पूरा सच…. बिना सोचे समझे कूदे आग में, बचाई कई जानें…

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.