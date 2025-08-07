जयपुर की मॉडल गर्ल के साथ गुरुग्राम में शर्मनाक घटना, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुनाई दर्दनाक आपबीती

जयपुर। जयपुर की रहने वाली एक मॉडल के साथ गुरुग्राम में अश्लील हरकत हुई है। मॉडल जब एक व्यस्त चौराहे पर खड़े होकर कैब का इंतजार कर रही थी, तभी एक युवक आता है और अपनी पैंट की जिप खोल देता है। साथ ही इस दौरान युवक शर्मनाक काम करने लगता है। घटना के समय युवक अपने सामने एक बैग भी लटकाए हुए है। पीड़ित मॉडल ने सोशल मीडिया पोस्ट करके घटना के बारे में जानकारी साझा की है।
मॉडल ने बताया कि वह जयपुर से गुरुग्राम आई थी और राजीव चौक, जो एक प्रमुख और व्यस्त चौराहा है। उसी जगह पर कैब का इंतजार कर रही थी, तभी यह घटना घटी। कथित घटना 2 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे हुई। पीड़िता ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। मॉडल की इंस्टाग्राम पर अच्छी-खासी फॉलोइंग भी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपनी आपबीती सुनाते हुए पीड़िता ने पुलिस पर शिकायत दर्ज करने में देरी का भी आरोप लगाया।
मॉडल ने दावा किया कि जब वह अपनी कैब का इंतजार कर रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आया और उसे घूरता रहा। फिर उसने अपनी पैंट की जिप खोली और कथित तौर पर उसके सामने अश्लील हरकत करने लगा। मॉडल ने बताया कि यह नजारा देखने के बाद 'मुझे बहुत घिन आई।'
अपने वीडियो पोस्ट में, मॉडल ने कहा कि उस समय वह न तो चिल्लाई और न ही कोई जवाब दिया क्योंकि वह सदमे और डर में थी। उसने कहा, 'लोगों ने कहा कि मुझे उस पर चिल्लाना चाहिए था या थप्पड़ मारना चाहिए था, लेकिन कोई भी वास्तव में यह नहीं समझ सकता कि उस समय एक महिला के दिमाग में क्या चल रहा होता है। मैं बस सुरक्षित रहना चाहती थी।'
हालांकि, उसकी पीड़ा यहीं खत्म नहीं हुई। मॉडल ने दावा किया कि पुलिस और महिला हेल्पलाइन से कई बार संपर्क करने के बाद भी उसे तुरंत कोई मदद नहीं मिली। मॉडल ने कहा कि जब वह आखिरकार पुलिस से संपर्क करने में सफल हुई तो पुलिस ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया।
पीड़िता ने बताया कि 'घर पहुंचने के बाद मैंने पूरी घटना ट्वीट की और पुलिस, महिला हेल्पलाइन और सरकार को टैग किया। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक स्वचालित संदेश भी नहीं मिला। जब मैंने पुलिस से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा।'
जयपुर की रहने वाली मॉडल एक डिजिटल क्रिएटर हैं जिसके इंस्टाग्राम पर 38,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। पुलिस ने कहा कि वे सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे।