जयपुर की मॉडल गर्ल के साथ गुरुग्राम में शर्मनाक घटना, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुनाई दर्दनाक आपबीती

मॉडल ने बताया कि वह जयपुर से गुरुग्राम आई थी और राजीव चौक, जो एक प्रमुख और व्यस्त चौराहा है। उसी जगह पर कैब का इंतजार कर रही थी, तभी यह घटना घटी। कथित घटना 2 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे हुई। पीड़िता ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। मॉडल की इंस्टाग्राम पर अच्छी-खासी फॉलोइंग भी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपनी आपबीती सुनाते हुए पीड़िता ने पुलिस पर शिकायत दर्ज करने में देरी का भी आरोप लगाया।