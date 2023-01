17 जनवरी से 30 साल बाद अपनी राशि में लौट रहे हैं शनिदेव, जानिए किस राशि पर रहेगी साढ़े साती और किस पर ढैय्या

जयपुरPublished: Jan 10, 2023 03:58:40 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Know on which zodiac sign will be Saade Sati and on which Dhaiya: 30 साल बाद शनि अपनी कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 17 जनवरी को प्रवेश के साथ ही इस बात का प्रभाव भी दिखना शुरू हो जाएगा। शनि यहां 2025 तक विराजमान रहेंगे। शनि के इसी राशि परिवर्तन के कारण कुछ राशियों पर साढ़े साती और ढैय्या शुरू हो जाएगी। तो कई राशियों पर से साढ़े साती और ढैय्या खत्म भी होगी। राशि परिवर्तन से मेष, वृषभ व धनु वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कुंभ स्वराशि है ऐसे में इन्हें भी फायदा मिलेगा।

Saturn transit

