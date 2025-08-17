Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर कल जयपुर में निकलेगी शोभायात्रा, यातायात व्यवस्था में रहेगा ये बदलाव

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में कल शाम 4.30 बजे शोभायात्रा का आयोजन किया जाएगा।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 17, 2025

govind dev ji mandir
Play video
Photo- अनुग्रह सोलोमन पत्रिका

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार शाम 4.30 बजे शोभायात्रा का आयोजन किया जाएगा। शोभायात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी।

शोभा यात्रा का मार्ग

-शोभा यात्रा गोविन्द देव जी मन्दिर प्रांगण से रवाना होकर जलेबी चौक, बान्दरवाल गेट, बडी चौपड़, जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट, बापू बाजार, न्यूगेट चौराहा, चौडा रास्ता, त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड, चांदपोल बाजार, बगरू वालो के रास्ते से होकर श्री गोपीनाथ जी के मन्दिर पहुंचेगी।

-शोभायात्रा के मार्ग पर शाम 4 बजे से हवामहल बाजार, जौहरी बाजार, बापू बाजार, चौडा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, चांदपोल बाजार, बगरुवालों के रास्ते में सभी प्रकार के वाहनों की पार्किग निषेध रहेगी।

-शाम 4 बजे से घाटगेट चौराहा, बडी चौपड, रामगढ मोड, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, संजय सर्किल व गलता गेट से टैम्पो, मिनी/सिटी बसें व अन्य मध्यम श्रेणी के वाहनो का परकोटे में प्रवेश निषेध रहेगा।

-सांगानेरी गेट से बडी चौपड होकर जाने वाली मिनी/सिटी बसे घाटगेट, ट्रांसपोर्ट नगर, दिल्ली बाईपास, धोबी घाट, रामगढ मोड होकर आमेर की तरफ जा सकेगी।

-संजय सर्किल से रामगंज व आमेर की तरफ जाने वाली मिनी बस, सिटी बस संसार चन्द्र रोड, एम.आई रोड, घाटगेट, ट्रांसपोर्ट नगर, दिल्ली बाई पास, धोबी घाट, रामगढ मोड होकर आमेर की तरफ जा सकेगी।

-शोभायात्रा के बान्दरवाल गेट पर पहुंचने से पूर्व सुभाष चौक से बडी चौपड़ की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को सुभाष चौक से चार दरवाजा की तरफ एवं बडी चौपड से सुभाष चौक की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को बडी चौपड़ से रामगंज चौपड एवं त्रिपोलिया की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।

-शोभायात्रा के बडी चौपड पर पहुंचने से पूर्व रामगंज चौपड, सांगानेरी गेट एवं त्रिपोलिया की तरफ से बडी चौपड़ की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट कर समानान्तर मार्गो से संचालित किया जाएगा।

-बापू बाजार में प्रवेश से पूर्व न्यूगेट से बापू बाजार की तरफ ट्रैफिक नहीं जाने दिया जायेगा।

-शोभायात्रा का अगला हिस्सा न्यूगेट पहुंचने से पूर्व रामनिवास बाग चौराहा, नेहरू बाजार व त्रिपोलिया टी पॉईन्ट से किसी भी प्रकार का ट्रैफिक चौडा रास्ता नहीं आ सकेगा।

-शोभायात्रा के त्रिपोलिया गेट पहुंचने से पूर्व बडी चौपड से त्रिपोलिया व छोटी चौपड से त्रिपोलिया टी. पोईन्ट की तरफ किसी भी प्रकार का ट्रैफिक त्रिपोलिया बाजार में नहीं आ सकेगा।

-शोभायात्रा के छोटी चौपड पहुंचने से पूर्व अजमेरी गेट से छोटी चौपड, चौगान चौराहे से छोटी चौपड एवं संजय सर्किल से छोटी चौपड की तरफ किसी भी प्रकार का ट्रैफिक नहीं आ सकेंगा।

-शोभायात्रा के चांदपोल बाजार में पहुंचने पर बगरु वालो के रास्ते में सामान्य यातायात का संचालन निषेध रहेगा।

Updated on:

17 Aug 2025 12:07 am

Published on:

17 Aug 2025 12:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर कल जयपुर में निकलेगी शोभायात्रा, यातायात व्यवस्था में रहेगा ये बदलाव

