SI Exam Paper Leak Case: राजस्थान हाईकोर्ट में 39 दिन चली सुनवाई, अब फैसले पर टिकी सबकी निगाहें

महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद व एएजी विज्ञान शाह ने कहा कि याचिका में जांच पर सवाल नहीं उठाए। राज्य सरकार तह तक जाना चाहती है। जांच में 68 ट्रेनी दोषी पाए गए और इनमें से 54 गिरफ्तार हो चुके हैं। चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि भर्ती रद्द की गई तो पांच सौ से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। कई अभ्यर्थी दूसरी सेवा छोड़कर आए हैं।