जयपुर

RPSC के पूर्व सदस्य राइका को मिली जमानत, बेटे-बेटी के लिए लीक किया था पेपर; डमी कैंडिडेट्स को भी दी राहत

SI Recruitment-2021: राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती-2021 के मामले में गिरफ्तार राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्कालीन सदस्य रामूराम राइका सहित 23 आरोपियों की जमानत मंजूर कर राहत दी।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 01, 2025

Former RPSC member Raika
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

SI Recruitment-2021: राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 के मामले में गिरफ्तार राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्कालीन सदस्य रामूराम राइका सहित 23 आरोपियों की जमानत मंजूर कर राहत दी, वहीं 30 की जमानत मंजूर करने से इंकार कर दिया। राइका के बेटे और बेटी पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके, वे दोनों इस भर्ती में चयनित हुए थे। राइका को आयोग सदस्य बाबूलाल कटारा ने पेपर उपलब्ध कराया था।

हाईकोर्ट ने जिन आरोपियों की जमानत मंजूर की, उनमें प्रशिक्षु एसआइ, डमी महिला परीक्षार्थी, हैंडलर और पेपर खरीदने वाले अभ्यर्थी शामिल हैं। इनमें ज्यादातर वे हैं, जिनके खिलाफ बहुत अधिक सबूत नहीं हैं। वहीं उन 29 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी, जिन पर गंभीर आरोप हैं या जिनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।

न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने 19 अगस्त को सभी 52 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई पूरी कर ली थी, जिसके आधार पर सोमवार को फैसला सुनाया। राइका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेकराज बाजवा ने कहा कि आरोपी लंबे समय से जेल में है और मामले में चालान पेश हो चुका है, ऐसे में अब आरोपी को कस्टडी में रखने का कोई औचित्य नहीं है। समान केस में सुप्रीम कोर्ट सह आरोपियों को जमानत दे चुका। राइका को 1 सितम्बर 2024 को ने 5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया।

ये भी पढ़ें

RPSC सदस्य मंजू शर्मा ने क्यों दिया इस्तीफा? लेटर में किया बड़ा खुलासा; कोर्ट ने भी लगाए थे गंभीर आरोप
जयपुर
RPSC member Manju Sharma resigned

राइका 2018 से 2022 तक रहा सदस्य

रामू राम राईका को 4 जुलाई 2018 को तत्कालीन बीजेपी सरकार के समय आरपीएससी सदस्य बनाया गया, 4 जुलाई 2022 तक कार्यकाल रहा। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से अपने बेटे और बेटी के लिए परीक्षा से पहले पेपर लिया। कटारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और एसआई भर्ती पेपरलीक मामले में जेल में है। वहीं, राइका के बेटे देवेश और बेटी शोभा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी। शोभा की 5वीं और देवेश की 40वीं रैंक थी।

30 आरोपियों को नहीं मिली जमानत


  1. नरेशदान चारण




  2. हर्षवर्धन कुमार मीणा




  3. रिंकु कुमार शर्मा




  4. राजेश खण्डेलवाल




  5. श्रवण कुमार गोदारा




  6. राजेन्द्र कुमार यादव उर्फ राजू




  7. अशोक सिंह नाथावत




  8. विक्रमजीत विश्नोई




  9. भागीरथ विश्नोई




  10. तुलछाराम कालेर




  11. गोपाल सारण




  12. सोमेश गोदारा




  13. गमाराम उर्फ धमाराम




  14. अनिल कुमार मीणा उर्फ शेरसिंह




  15. ओमप्रकाश ढाका




  16. भूपेन्द्र सारण




  17. नरपतलाल विश्नोई




  18. विजेन्द्र कुमार जोशी




  19. मदनलाल




  20. संदीप कुमार लाटा




  21. रामखिलाडी मीणा




  22. पौरव कालेर




  23. विरेन्द्र मीणा




  24. हनुमानाराम




  25. रमेश कुमार विश्नोई




  26. स्वरूपचंद मीणा




  27. कुन्दन कुमार पण्ड्या




  28. रामनिवास विश्नोई




  29. आदित्य उपाध्याय




  30. पुरुषोतम दाधीच

ये भी पढ़ें

Rajasthan: शिक्षक ने बच्चों के लिए मांगी किताब, शिक्षा विभाग ने दिया APO का खिताब; जानें पूरा माजरा
सीकर
Sikar News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 06:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RPSC के पूर्व सदस्य राइका को मिली जमानत, बेटे-बेटी के लिए लीक किया था पेपर; डमी कैंडिडेट्स को भी दी राहत

