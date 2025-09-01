Rajasthan: शिक्षक ने बच्चों के लिए मांगी किताब, शिक्षा विभाग ने दिया APO का खिताब; जानें पूरा माजरा

शिक्षक को एपीओ करने पर शिक्षकों ने बड़े आंदोलन की तैयार की है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने आपात बैठक कर बुधवार को जिला प्रारंभिक शिक्षा विभाग के बड़े स्तर पर घेराव से इसकी शुरुआत का फैसला लिया है। जिलाध्यक्ष विनोद पूनिया ने बताया कि शिक्षक व संगठन प्रवक्ता नोलाराम को एपीओ करना दुर्भाग्यपूर्ण व शिक्षकों की आवाज दबाने का तानाशाहीपूर्ण फैसला है। इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिला संघर्ष समिति संयोजक रामावतार फगेड़िया ने बताया कि फैसला वापस नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।