SI Paper Leak Case: एसओजी की एक और बड़ी कार्रवाई, 8 लाख रुपए में पेपर खरीदने वाला आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने उत्तरखंड से 50 हजार के इनामी वांटेड विनोद रेवाड की निशानदेही पर एसआइ भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एटीएस-एसओजी के एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि डीग के कामां स्थित पवन कुंज निवासी रिंकू यादव को गिरफ्तार किया।