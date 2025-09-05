Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

SI Paper Leak Case: एसओजी की एक और बड़ी कार्रवाई, 8 लाख रुपए में पेपर खरीदने वाला आरोपी गिरफ्तार

SI Recruitment Exam 2021 Paper Leak Case: एसओजी ने उत्तरखंड से 50 हजार के इनामी वांटेड विनोद रेवाड की निशानदेही पर एसआइ भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 05, 2025

Rinku-Yadav
आरोपी रिंकू यादव। फोटो: पत्रिका

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने उत्तरखंड से 50 हजार के इनामी वांटेड विनोद रेवाड की निशानदेही पर एसआइ भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एटीएस-एसओजी के एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि डीग के कामां स्थित पवन कुंज निवासी रिंकू यादव को गिरफ्तार किया।

आरोपी रिंकू ने परीक्षा से पहले विनोद रेवाड से एसआइ भर्ती परीक्षा 2021 का सॉल्वड पेपर 8 लाख रुपए में खरीदा था। आरोपी रिंकू ने प्रकरण में पहले गिरफ्तार हो चुके कार्तिकेय शर्मा के साथ मिलकर आरोपी विनोद रेवाड उर्फ विनोद जाट से पेपर लेने का सौदा किया था।

ये भी पढ़ें

SI भर्ती परीक्षा पेपरलीक मामला: अजमेर पुलिस लाइन में तैनात एसआइ गिरफ्तार
जयपुर
SI Paper Leak

अंतिम चयन सूची में नहीं आया था नंबर

14 सितम्बर 2021 को आयोजित परीक्षा का पेपर कार्तिकेय शर्मा के वाट्सएप के जरिए प्राप्त किया। आरोपी रिंकू के हिंदी विषय में 126.1 व सामान्य ज्ञान विषय में 160.65 अंक आए। लेकिन अंतिम चयन सूची में उसका नंबर नहीं आया।

अब तक 55 थानेदारों सहित 125 आरोपी गिरफ्तार

आरोपी विनोद रेवाड से परीक्षा से पहले पेपर लेकर थानेदार बने खींवसर के नारवांकला स्थित हनुमान नगर निवासी अशोक सिंह राजपुरोहित को दो दिन पहले गिरफ्तार किया था। मामले में अब तक 55 थानेदारों सहित 125 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका।

ये भी पढ़ें

SI भर्ती-2021 रद्द: फैसले को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, डिवीजन बेंच में होगी सुनवाई; जानें क्या है डिमांड
जयपुर
Rajasthan High Court

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

paper leak

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 07:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SI Paper Leak Case: एसओजी की एक और बड़ी कार्रवाई, 8 लाख रुपए में पेपर खरीदने वाला आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट