SI भर्ती-2021 रद्द: फैसले को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, डिवीजन बेंच में होगी सुनवाई; जानें क्या है डिमांड

वहीं, हाईकोर्ट के फैसले के बाद से प्रदेशभर में चयनित अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेपर लीक और धोखाधड़ी के लिए कुछ गिने-चुने लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका खामियाजा सभी अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ईमानदार अभ्यर्थियों को उनकी मेहनत का फल देना चाहिए।