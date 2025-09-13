Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Gold and Silver Rate: चांदी एक दिन में 3400 रुपए उछली, सोना भी नहीं पीछे, जयपुर समेत जानें अन्य शहरों के रेट

राजधानी जयपुर सर्राफा बाजार में सोना-चांदी नए शिखर पर पहुंच गए हैं। साल 2025 में अब तक सोना 39% और चांदी 33% महंगी हुई है। चांदी 1,31,200 रु./किग्रा के रिकॉर्ड स्तर पर, जबकि सोना 1,12,800 रु./10 ग्राम पहुंचा।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 13, 2025

Gold and Silver Rate
Gold and Silver Rate (Patrika File Photo)

जयपुर: इस साल सोने और चांदी में तेजी की रेस लगी हुई है। सोने की चमक बेशक सुनहरी बनी हुई हो, लेकिन चांदी भी पीछे नहीं है। साल 2025 में अभी तक चांदी करीब 33 फीसदी रिटर्न दे चुकी है।


बता दें कि शुक्रवार को जयपुर सर्राफा बाजार में चांदी हाजिर 3400 रुपए चढ़कर 1,31,200 रुपए प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। कॉमेक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 1.52 प्रतिशत चढ़कर 42.79 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। जो पिछले 14 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। यह तेजी अमरीकी फेडरल रिजर्व की अगली बैठक में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के चलते आई है।


निवेशकों का मानना है कि दरों में कमी से सुरक्षित निवेश के तौर पर चांदी की डिमांड और बढ़ेगी। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक, निवेशकों के लिए सेफ निवेश के अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड भी चांदी की कीमतों को ऊपर धकेल रही है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रानिक्स जैसी इंडस्ट्रीज में चांदी की खपत लगातार बढ़ रही है, जबकि सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही। यही वजह है कि चांदी का बाजार इस समय काफी तेज है।

Gold silver rate


चांदी का इकोनॉमी से कनेक्शन


चांदी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि अगर इकोनॉमी मजबूत होगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो चांदी की डिमांड भी बढ़ेगी। चांदी की डिमांड 1.2 अरब औंस तक पहुंच सकती है।


सुरक्षित एसेट में पैसा लगाने को मजबूर निवेशक


फिलहाल, मार्केट में अनुमान है कि 17 सितंबर को होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक में 0.25 प्रतिशत ब्याज दर में कटौती लगभग तय है। करीब 93 प्रतिशत निवेशक इसकी उम्मीद कर रहे हैं। जबकि कुछ एक्सपर्ट आधा प्रतिशत कटौती की भी संभावना देख रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया भर में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने भी निवेशकों को चांदी जैसे सुरक्षित एसेट में पैसा लगाने को मजबूर किया है।


सोने में तेजी क्यों?


सोना इन दिनों इसलिए महंगा हो रहा हैं, क्योंकि डॉलर कमजोर हो गया है और आगे ब्याज दरें घटने की उम्मीद है। जब डॉलर नीचे जाता है तो निवेशक सुरक्षित जगह की तलाश में सोने में पैसा लगाते हैं। इसी वजह से इसकी मांग बढ़ जाती है। इसके अलावा दुनिया भर के सेंट्रल बैंक भी लगातार सोना खरीद रहे हैं, जिससे कीमतों को और सहारा मिल रहा है।


सोना भी नहीं पीछे (प्रमुख शहरों के भाव-रुपए प्रति 10 ग्राम-12 सितंबर का सोने का भाव)


-दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,11,430 रुपए
-चेन्नई में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,11,280 रुपए
-मुंबई में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,10,520 रुपए
-कोलकाता में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,10,520 रुपए
सोने के वायदा भाव शुक्रवार को 531 रुपए की तेजी के साथ 1,09,512 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा था। वहीं, राजधानी जयपुर सर्राफा बाजार में सोना 600 रुपए उछलकर 1,12,800 रुपए प्रति दस ग्राम रहा।


ये जरूरी बातें जान लीजिए


-साल 2025 में 39.2 प्रतिशत सोने में बढ़ोतरी
-साल 2025 में 33.2 प्रतिशत चांदी में बढ़ोतरी


सोने और चांदी ने ऐसे लगाई रेस (सोने की कीमत 10 रुपए प्रति ग्राम और चांदी की कीमत रुपए प्रति किलोग्राम)


-जनवरी में सोने की कीमत 81,300 और चांदी की कीमत 96,400
-मार्च में सोने की कीमत 85,900 और चांदी की कीमत 98,000
-जून में सोने की कीमत 96,840 और चांदी की कीमत 1,09,900
-12 सितंबर को सोने की कीमत 1,12,800 और चांदी की कीमत 1,31,200

image

Updated on:

13 Sept 2025 09:26 am

Published on:

13 Sept 2025 09:20 am

जयपुर
13 Sept 2025

