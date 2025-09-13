Gold and Silver Rate: चांदी एक दिन में 3400 रुपए उछली, सोना भी नहीं पीछे, जयपुर समेत जानें अन्य शहरों के रेट



निवेशकों का मानना है कि दरों में कमी से सुरक्षित निवेश के तौर पर चांदी की डिमांड और बढ़ेगी। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक, निवेशकों के लिए सेफ निवेश के अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड भी चांदी की कीमतों को ऊपर धकेल रही है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रानिक्स जैसी इंडस्ट्रीज में चांदी की खपत लगातार बढ़ रही है, जबकि सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही। यही वजह है कि चांदी का बाजार इस समय काफी तेज है।