Gold and Silver Rate: चांदी एक दिन में 3400 रुपए उछली, सोना भी नहीं पीछे, जयपुर समेत जानें अन्य शहरों के रेट

जयपुर: इस साल सोने और चांदी में तेजी की रेस लगी हुई है। सोने की चमक बेशक सुनहरी बनी हुई हो, लेकिन चांदी भी पीछे नहीं है। साल 2025 में अभी तक चांदी करीब 33 फीसदी रिटर्न दे चुकी है।
बता दें कि शुक्रवार को जयपुर सर्राफा बाजार में चांदी हाजिर 3400 रुपए चढ़कर 1,31,200 रुपए प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। कॉमेक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 1.52 प्रतिशत चढ़कर 42.79 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। जो पिछले 14 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। यह तेजी अमरीकी फेडरल रिजर्व की अगली बैठक में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के चलते आई है।
निवेशकों का मानना है कि दरों में कमी से सुरक्षित निवेश के तौर पर चांदी की डिमांड और बढ़ेगी। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक, निवेशकों के लिए सेफ निवेश के अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड भी चांदी की कीमतों को ऊपर धकेल रही है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रानिक्स जैसी इंडस्ट्रीज में चांदी की खपत लगातार बढ़ रही है, जबकि सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही। यही वजह है कि चांदी का बाजार इस समय काफी तेज है।
चांदी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि अगर इकोनॉमी मजबूत होगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो चांदी की डिमांड भी बढ़ेगी। चांदी की डिमांड 1.2 अरब औंस तक पहुंच सकती है।
फिलहाल, मार्केट में अनुमान है कि 17 सितंबर को होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक में 0.25 प्रतिशत ब्याज दर में कटौती लगभग तय है। करीब 93 प्रतिशत निवेशक इसकी उम्मीद कर रहे हैं। जबकि कुछ एक्सपर्ट आधा प्रतिशत कटौती की भी संभावना देख रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया भर में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने भी निवेशकों को चांदी जैसे सुरक्षित एसेट में पैसा लगाने को मजबूर किया है।
सोना इन दिनों इसलिए महंगा हो रहा हैं, क्योंकि डॉलर कमजोर हो गया है और आगे ब्याज दरें घटने की उम्मीद है। जब डॉलर नीचे जाता है तो निवेशक सुरक्षित जगह की तलाश में सोने में पैसा लगाते हैं। इसी वजह से इसकी मांग बढ़ जाती है। इसके अलावा दुनिया भर के सेंट्रल बैंक भी लगातार सोना खरीद रहे हैं, जिससे कीमतों को और सहारा मिल रहा है।
-दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,11,430 रुपए
-चेन्नई में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,11,280 रुपए
-मुंबई में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,10,520 रुपए
-कोलकाता में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,10,520 रुपए
सोने के वायदा भाव शुक्रवार को 531 रुपए की तेजी के साथ 1,09,512 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा था। वहीं, राजधानी जयपुर सर्राफा बाजार में सोना 600 रुपए उछलकर 1,12,800 रुपए प्रति दस ग्राम रहा।
-साल 2025 में 39.2 प्रतिशत सोने में बढ़ोतरी
-साल 2025 में 33.2 प्रतिशत चांदी में बढ़ोतरी
-जनवरी में सोने की कीमत 81,300 और चांदी की कीमत 96,400
-मार्च में सोने की कीमत 85,900 और चांदी की कीमत 98,000
-जून में सोने की कीमत 96,840 और चांदी की कीमत 1,09,900
-12 सितंबर को सोने की कीमत 1,12,800 और चांदी की कीमत 1,31,200