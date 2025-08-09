रक्षाबंधन पर होगा बहन-भांजी का अंतिम संस्कार, सरकारी शिक्षका समेत बेटी की मौत, दोनों के शव देखकर बिलख पड़ा पति

हादसे के तुरंत बाद बस चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कई यात्रियों को सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने ट्रक और बस को जब्त कर लिया है व दोनों चालकों की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस में क्षमता से अधिक सवारियां भरी हुई थीं। यात्रियों के अनुसार त्योहार पर ट्रेवल्स कंपनियां मनमानी करती हैं, जिससे यात्रियों को छत पर बैठकर यात्रा करनी पड़ती है। स्थानीय लोगों ने तेज गति से दौड़ते भारी वाहनों पर नियंत्रण और टोल प्लाजा पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है।