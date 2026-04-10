Smart Traffic: जयपुर में सिग्नल फ्री ट्रैफिक की मिलेगी सौगात, इन 10 बड़े फैसलों से बदलेगी व्यवस्था

Signal Free Traffic in Jaipur: जयपुर. राजधानी जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और आमजन को जाम से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महल रोड, सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड को प्राथमिकता के आधार पर सिग्नल फ्री बनाया जाए। इसके लिए इन मार्गों पर डबल यू-टर्न की कार्ययोजना को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।