Rajasthan News: स्मार्टनेस की रफ्तार, दौड़ती ट्रेनें खुद बताएंगी कहां लटका पुर्जा, IIT के साथ जनरेटिव AI की तैयारी

New pace of technology in Railways: जयपुर. दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर वाया राजस्थान होकर जहां सेमी हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ाने की तैयारी चल रही है, उसके साथ ही स्मार्टनेस की नई रफ्तार के युग की शुरुआत भी होने जा रही है। भारतीय रेल अब सिर्फ पटरियों पर नहीं, तकनीक की नई रफ्तार पर भी दौड़ रही है। सुरक्षा, दक्षता और निरीक्षण के मोर्चे पर रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और मशीन लर्निंग (एमएल) को अपना नया साथी बना लिया है। अब ट्रेने खुद बताएंगी कि उनके पुर्जे लटके हैं या पहिए घिस चुके हैं, वो भी बिना रुके, बिना छुए।