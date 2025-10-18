Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan News: स्मार्टनेस की रफ्तार, दौड़ती ट्रेनें खुद बताएंगी कहां लटका पुर्जा, IIT के साथ जनरेटिव AI की तैयारी

भारतीय रेल अब सिर्फ पटरियों पर नहीं, तकनीक की नई रफ्तार पर भी दौड़ रही है। सुरक्षा, दक्षता और निरीक्षण के मोर्चे पर रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और मशीन लर्निंग (एमएल) को अपना नया साथी बना लिया है।

2 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 18, 2025

रेलवे संचालनः आइआइटी के साथ जनरेटिव एआइ की तैयारी, पत्रिका फोटो

New pace of technology in Railways: जयपुर. दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर वाया राजस्थान होकर जहां सेमी हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ाने की तैयारी चल रही है, उसके साथ ही स्मार्टनेस की नई रफ्तार के युग की शुरुआत भी होने जा रही है। भारतीय रेल अब सिर्फ पटरियों पर नहीं, तकनीक की नई रफ्तार पर भी दौड़ रही है। सुरक्षा, दक्षता और निरीक्षण के मोर्चे पर रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और मशीन लर्निंग (एमएल) को अपना नया साथी बना लिया है। अब ट्रेने खुद बताएंगी कि उनके पुर्जे लटके हैं या पहिए घिस चुके हैं, वो भी बिना रुके, बिना छुए।

चार जगह पायलट परीक्षण शुरू

रेलवे ने कुछ माह पहले चार वेसाइड मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली लगाने का निर्णय लिया था, इसे अब आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सिस्टम चलती ट्रेनों में लटके हुए पुर्जे या गायब उपकरणों का पता लगाएंगे। कोटा मंडल के तुगलकाबाद, नागपुर मंडल के माउदा, विशाखापत्तनम-विजयनगरम खंड और हुबली मंडल के तोरणगल्लु में इनका पायलट परीक्षण शुरू हो चुका है।

पहियों की सेहत पर भी नजर

भारतीय रेल और दिल्ली मेट्रो ने मिलकर चार स्थानों पर स्वचालित व्हील प्रोफाइल मापन प्रणाली स्थापित की है। ये सिस्टम बिना संपर्क किए पहियों के आकार और घिसाव को वास्तविक समय में मायेंगे। इससे रखरखाव की गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा।
लोकमान्य तिलक टर्मिनस कोचिंग डिपो (मुंबई मंडल, मध्य रेलवे), आनंद विहार टर्मिनल कोचिंग डिपो (दिल्ली मंडल, उत्तर रेलवे), तुगलकाबाद माल डिब्बा डिपो (दिल्ली मंडल, उत्तर रेलवे) और पंडित दीन दयाल उपाध्याय माल डिब्बा डिपो (पूर्व मध्य रेलवे) में परीक्षण किया जा रहा है।

यात्री सेवाओं में भी एआइ का उपयोग

रेल मदद, आरक्षण प्रणाली, मालगाड़ियों के आगमन और लदान समय की भविष्यवाणी जैसे क्षेत्रों में एआइ और एमएल मॉडल लागू किए गए हैं। साथ ही, 13 भाषाओं में शिकायत निपटान के लिए डिजिटल इंडिया भाषिनी के साथ समझौता किया गया है।

आइआइटी दिल्ली-मुंबई से करार

रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र ने आइआइटी, दिल्ली और मुंबई के साथ समझौते किए हैं ताकि रेल संचालन और परिवहन क्षेत्र में जनरेटिव एआइ को अपनाया जा सके। इसके साथ ही अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भारतीय रेलवे ने रोलिंग स्टॉक की स्थिति की निगरानी के लिए मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली (एमवीआइएस) की स्थापना के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआइएल) के साथ एमओयू किया हैं।

हाथियों से टकराव रोकने को एआइ अलर्ट…

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में 141 किलोमीटर के खंड पर एआइ आधारित घुसपैठ पहचान प्रणाली लगाई गई है, जो रेल पटरियों के पास हाथियों की मौजूदगी का पता लगाकर लोको पायलट और स्टेशन मास्टर को अलर्ट भेजती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 08:48 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan News: स्मार्टनेस की रफ्तार, दौड़ती ट्रेनें खुद बताएंगी कहां लटका पुर्जा, IIT के साथ जनरेटिव AI की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : राजस्थान में दरक रही है संस्कृत शिक्षा की नींव, स्कूलों में गिरावट पर विश्वविद्यालयों में बढ़ रही रूचि

Rajasthan Sanskrit education foundation crumbling schools declining and universities growing in interest
जयपुर

RPSC Results: क्या जातिवार जारी होते हैं भर्ती परीक्षा के परिणाम, आरपीएससी ने किया अब यह खुलासा

rpsc
जयपुर

सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे Rajasthan 4th Grade Answer Key, Direct Link

Rajasthan 4th Grade Answer Key Released
शिक्षा

Anta by-election : भाजपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, आयोग को सौंपी, जानें नाम

Anta by-election BJP releases 40 star campaigners list submits election commission know names
जयपुर

Diwali Gift: राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत 5,000 ग्रामों में 4.20 लाख घरों तक पहुंचेगा स्वच्छ पेयजल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.