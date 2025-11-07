20 साल के मरीज की बिना चीरा लगाए ही निकाल दी गांठ, डॉक्टर्स बोले ‘राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में पहली बार हुई इस तकनीक से सर्जरी’

ENT विभाग के चिकित्सकों ने की सर्जरी (फोटो: पत्रिका)
ENT Department Of SMS Hospital: जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ईएनटी विभाग के चिकित्सकों ने एक मरीज की रेट्रो ऑरिकुलर एंडोस्कोपिक तकनीक से थायराइड की सर्जरी की है। चिकित्सकों का दावा है कि राजस्थान के सरकारी अस्पताल में इस तकनीक से सर्जरी का यह पहला केस है।
चिकित्सकों के अनुसार सर्जरी के बाद मरीज स्वस्थ है। ईएनटी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. पवन सिंघल ने बताया कि 20 वर्षीय मरीज की गर्दन की थायराइड ग्रंथी में गांठ थी। इसे गर्दन पर बिना चीरा लगाए रेट्रो ऑरिकुलर एंडोस्कोपिक तकनीक से निकाला गया। इस तकनीक में मरीज की गर्दन में बिना चीरा लगाए कान के पीछे छेद करके दूरबीन के जरिये थायराइड ग्रंथी की गांठों को निकाला गया।
यह तकनीक दूसरी अन्य तकनीक से बेहतर है, क्योंकि इसमें थायराइड तक पहुंचने का रास्ता बहुत छोटा होता है। इस तकनीक में भी कोई कॉप्लिकेशन नहीं होता है। मरीज को न तो दर्द है और न ही उसकी आवाज में कोई बदलाव हुआ है।
डॉ. पवन सिंघल के साथ डॉ.परिधि सिसोदिया, डॉ. ईशिता बंसल, डॉ. तान्या, निश्तेतन विभाग की टीम में डॉ. सुनीता मीना, डॉ. महिपाल शामिल रहे। साथ ही नर्सिंग ऑफिसर नेहा, दिलीप व तारा सिंह का भी सहयोग रहा।
