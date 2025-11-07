20 साल के मरीज की बिना चीरा लगाए ही निकाल दी गांठ, डॉक्टर्स बोले ‘राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में पहली बार हुई इस तकनीक से सर्जरी’

चिकित्सकों के अनुसार सर्जरी के बाद मरीज स्वस्थ है। ईएनटी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. पवन सिंघल ने बताया कि 20 वर्षीय मरीज की गर्दन की थायराइड ग्रंथी में गांठ थी। इसे गर्दन पर बिना चीरा लगाए रेट्रो ऑरिकुलर एंडोस्कोपिक तकनीक से निकाला गया। इस तकनीक में मरीज की गर्दन में बिना चीरा लगाए कान के पीछे छेद करके दूरबीन के जरिये थायराइड ग्रंथी की गांठों को निकाला गया।